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«Авито Работа»: внедрение в работу цифровых сервисов улучшило продуктивность 77% россиян

«Авито Работа» провела опрос более 6000 работающих россиян, чтобы выяснить, сколько из них использует в работе цифровые инструменты и как это влияет на их продуктивность. Опрос показал, что россияне активно внедряют цифровые сервисы в свою работу, причем 38% респондентов используют их активно, 24% — иногда, а 13% опрошенных — редко. При этом 77% респондентов, использующих цифровые инструменты в своей работе, указали, что внедрение цифровых сервисов в работу повысило их продуктивность. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

О повышении продуктивности благодаря использованию цифровых сервисов в работе чаще других сотрудников сообщали руководители отделов или департаментов (83%), высококвалифицированные специалисты, занятые умственным трудом (82%), и квалифицированные офисные работники (79%).

Топ-3 самых популярных у сотрудников цифровых инструмента, которые используют россияне в своей работе: электронная почта и мессенджеры (63%), офисные программы и средства для совместной работы (43%), электронный документооборот и управление файлами (41%). Инструменты для анализа данных и бизнес-аналитики, а также сервисы для управления проектами и задачами значительно чаще других возрастных групп используют опрошенные в возрасте 18-24 лет (20%).

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Какие цифровые инструменты россияне чаще всего используют в работе

По результатам опроса также оказалось, что 39% россиян среди тех, кто пользуется цифровыми инструментами в работе, отметили у себя снижение стресса — им стало проще и быстрее решать рабочие вопросы. Примечательно, что молодые сотрудники от 18 до 24 лет (51%) чаще других возрастных групп заявляли о снижении стресса благодаря цифровизации. Также об этом чаще других категорий работников говорили представители топ-менеджмента (52%) и неквалифицированных сотрудников, занятых физическим трудом (47%).

Чуть больше половины (52%) российских работников считают, что благодаря внедрению в работу цифровых сервисов их взаимодействие с коллегами стало проще и эффективнее. Чаще остальных групп работников об этом сообщали руководители отделов или департаментов (60%).

А 38% россиян сообщили, что благодаря цифровизации они стали более эффективно планировать свое время, что помогло улучшить баланс между работой и личной жизнью. Так считает половина (50%) молодых работников 18-24 лет. Об улучшении баланса между работой и личной жизнью благодаря цифровизации чаще сообщали также представители топ-менеджмента (53%) и неквалифицированных рабочих (43%).

«С развитием цифровизации мы наблюдаем, как трансформируются профессии. Специалисты осваивают работу с различными программами и сервисами, все чаще обучаются использованию ИИ и нейросетей. По данным «Авито Работы», за последний год число резюме с упоминанием подобных навыков кратно выросло: новые технологии стали неотъемлемой частью работы не только высококвалифицированных офисных сотрудников, но также представителей массовых и рабочих профессий. Интересно, что и сами специалисты позитивно воспринимают необходимость повышения квалификации в работе с цифровыми инструментами: они видят в них поддержку, упрощающую и ускоряющую выполнение рабочих задач», — сказал Дмитрий Пучков, управляющий директор «Авито Работы».

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