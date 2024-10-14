CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация Поддержка ИТ-отрасли
|

Количество выпускников российских технических вузов покрывает всего 10% спроса на ИТ-специалистов

Количество выпускников российских технических вузов покрывает всего 10% спроса на ИТ-специалистов. По словам Алексея Фетисова, генерального директора ИТ-холдинга «Т1», для устойчивого развития ИТ-отрасли в России еще в 2023 г. было необходимо дополнительно 500-700 тыс. специалистов. При этом, несмотря на ежегодное увеличение бюджетных мест до 25% в год, выпускники вузов закрывают лишь 5-10% от потребности рынка. Поскольку эффект от этих мер будет ощутим в долгосрочной перспективе, нехватка кадров ощущается сейчас и будет ощутима еще несколько лет. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Решение проблемы требует комплексного подхода в двух направлениях:

– Развитие системы обучения и подготовки ИТ-специалистов. Необходимо совершенствовать образовательные программы. По словам Алексея Фетисова, сочетание академических знаний с практическим опытом ведущих игроков рынка – это ключ к ускорению профессионального роста. Студентам необходимо давать реальные навыки, которые позволят им уверенно войти в профессиональную среду и достичь успеха

– Создание условий для карьерного роста. Важно обеспечить молодым специалистам возможность развиваться внутри компаний, повышать квалификацию и приобретать необходимый опыт. Сегодня, помимо заработной платы, ключевыми факторами мотивации становятся возможности для самореализации и участие в социально значимых проектах. Компании, предлагающие прозрачные карьерные треки, развитую корпоративную культуру и наставничество, смогут привлечь специалистов, стремящихся к долгосрочному профессиональному росту.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Марина Купцова, «ICL Техно»: Мы создаем современное производство, где хочется работать

Топ-менеджерам Depo Computers дали от пяти до семи лет по делу о поставках для Минобороны. Военные хотят получить с них еще 367 миллионов

Евгений Липкин, «Остек-СМТ»: Нужно наращивать не только объемы, но и эффективность производства радиоэлектронной аппаратуры

ГК «Солар» купила аудиторов инфобезопасности

Григорий Выгон, «Выгон Консалтинг»: Отсутствие универсальных LLM-решений в нефтегазе ведет к дублированию усилий и лишним расходам

Российские операторы связи под массированной DDoS-атакой из-за рубежа. Мощность достигает 1,73 ТБ/с

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК

10 приложений, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Обзор телевизора Hyundai H-LED75BU7009: яркий и тонкий гигант

Показать еще

Наука

10 фактов о галактическом гало, которые нужно знать

Ученые воскрешают шерстистого мамонта, но боятся вызвать Апокалипсис

Как VR превращает боль от физических упражнений в удовольствие
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: