eXpress приглашает пользователей на стенд в рамках CNews Forum 2024

7 ноября 2024 команда eXpress примет участие в 17 ежегодной конференции «CNews Forum 2024: Информационные технологии завтра». На стенде компании все участники форума смогут погрузиться в классическое офисное пространство до появления корпоративных инструментов мобильности и коммуникаций и сравнить его с современной работой в формате единого «бизнес-окна». Обмен корпоративной информацией, выполнение рабочих задач, согласования внутренних документов, получение кадровых справок раньше не представлялось возможным перевести в онлайн-формат. Теперь же современный защищенный инструмент eXpress позволяет организовать всю рабочую коммуникацию и операционные процессы в удобном мобильном виде и в пару кликов на ноутбуке или смартфоне.

Sale-команда и разработчики eXpress продемонстрируют на стенде №18 преимущества и новые возможности супераппа, которые появились в 2024 году, поделятся планами по развитию решения, ответят на вопросы пользователей и потенциальных заказчиков. Приятным бонусом знакомства с eXpress станет чашечка бодрящего кофе и нетворкинг.

На площадке CNews FORUM соберутся более 1500 заинтересованных участников рынка ИКТ как со стороны заказчиков, так и поставщиков услуг: CIO и представители отделов ИТ различных отраслей бизнеса и госструктур, поставщики ИТ- решений, интеграторы. Они поговорят о том, как будет проходить информатизация экономики в ближайшие годы.