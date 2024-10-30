Компания iFellow запустила аналитическое агентство Smart Heads

Компания iFellow запустила аналитическое агентство Smart Heads. Агентство предложит клиентам услуги, связанные с аналитикой рынка, продуктовым анализом и ИТ-консалтингом.

Продуктовый офис iFellow занимается исследовательской деятельностью для внутренних задач — поиска перспективных направлений развития и роста продаж компании. Команда накопила большой опыт в области аналитики рынка и продуктового анализа. Следующий шаг в развитии аналитического направления — запуск собственного агентства, которое сможет применять сформированные компетенции по запросу внешних клиентов.

Smart Heads поможет компаниям из разных отраслей создать и вывести на рынок действительно востребованный цифровой продукт. Для этого специалисты агентства готовы провести исследование рынка, оценить его потенциал и перспективы запуска продукта в конкретной нише. Услуга продуктового анализа предполагает оценку всего портфеля решений и его конкурентоспособности, а также разработку стратегии по запуску новых продуктов.

В рамках ИТ-консалтинга специалисты Smart Heads могут разработать и реализовать ИТ-стратегию, а также помочь внедрить передовые решения в компании. Кроме этого, агентство планирует проводить консультации по инновациям и технологическому развитию бизнеса.

Услуги агентства Smart Heads будут актуальны для компаний, ведущих продуктовую разработку — вендоров, а также крупных предприятий с развитыми ИТ-подразделениями и дочерними ИТ-структурами.

На аналитическом портале Smart Heads в открытом доступе будут размещаться результаты аналитических исследований, представляющие интерес для участников ИТ-рынка.

«Многие компании самостоятельно разрабатывают ИТ-решения в рамках цифровой трансформации и проектов импортозамещения, а также создают цифровые продукты для разных отраслей. Например, ИТ-подразделения крупных предприятий сегодня активно выводят на рынок внутренние разработки. Мы сталкиваемся с тем, что даже лидерам цифровизации не всегда хватает рыночной информации о трендах и продуктах, конкурентной среде и портрете своих будущих клиентов. Им тоже важно определять направление развития продуктов — это влияет на инвестиции и финальное продуктовое предложение. Мы, реализуя собственные продукты, проводим огромную работу в рамках маркетинговых исследований и продуктового анализа, занимаемся проектами цифровой трансформации и импортозамещения в крупных компаниях — и готовы делиться своей экспертизой», — сказала Елизавета Бурдина, руководитель продуктового офиса iFellow.