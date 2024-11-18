CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация
|

Российские ИТ-тренды 2025 года: исследование Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ

Какие цифровые технологии позволят российским организациям усилить свои позиции на рынке, снизить затраты и предложить потребителям уникальные продукты и сервисы. Этим вопросам посвящено исследование Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ (ВШБ), выявившее 10 ключевых трендов, которые окажут существенное влияние на развитие российских организаций в 2025 г.

В последние годы цифровая трансформация и интеграция передовых ИТ становятся основой для развития российского бизнеса.

«Исследование Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, ставшее уже ежегодным, позволяет выявить наиболее привлекательные цифровые технологии и области для их результативного применения. Мы стремились предоставить российским организациям технологические ориентиры, необходимые для адаптации и роста на высококонкурентном рынке», — отметил профессор ВШБ, руководитель департамента бизнес-информатики и один из авторов проекта Евгений Зараменских.

Эксперты выявили сферы, в которых активнее всего применяются передовые цифровые технологии. Например, технологии для обогащения и интеграции данных используют 51% организаций в исследовательских задачах, 49% – в маркетинге и 45% – в бэк-офисе и управлении цепями поставок. А вот решения, связанные с доверием, безопасностью и управлением рисками в сфере ИИ, чаще всего применяются в разработке и инженерных задачах (50%), а также в исследованиях (44%). Клиентский сервис остается зоной, в которой компании проявляют осторожность. Лишь 23% внедряют обогащение и интеграцию данных для улучшения клиентского опыта, 21% — решения для безопасности и доверия в ИИ, 18% — автономные системы, а 15% — бизнес-аналитику на основе ИИ.

По результатам опроса был представлен финальный список из 10 ИТ-трендов для российской экономики в 2025 г.: доверие и управление безопасностью и рисками в области ИИ; разработка решений, использующих ИИ; адаптация и импортозамещение практик использования ИТ; бизнес-аналитика с использованием ИИ; всё как услуга: модель XaaS; цифровые двойники; концепции low-code и no-code; обогащение и интеграция данных; автономные системы; конфиденциальные вычисления.

Некоторые из них требуют дополнительных пояснений. Так, наибольшее внимание привлекли вопросы доверия и управления рисками при использовании искусственного интеллекта (ИИ): 61% компаний обозначили этот тренд как один из самых исследуемых. Эксперты поясняют: внедрение ИИ сопровождается неопределенностью, связанной с безопасностью и правовым регулированием, что требует прозрачного подхода к управлению данными и алгоритмами.

Больше половины организаций (59%) активно изучают возможности разработки и внедрения ИИ-решений, что указывает на высокий интерес к созданию аналитических инструментов на базе ИИ. Технологии бизнес-аналитики с использованием ИИ также имеют актуальное значение: 55% респондентов отмечают этот тренд как важный элемент стратегии развития.

Интересной, но противоречивой тенденцией является модель «Все как услуга» (XaaS). Свыше 45% компаний заинтересованы в изучении этого подхода, который позволяет приобретать не только программное обеспечение, но и бизнес-процессы, вычислительные мощности и дополнительные услуги типа безопасность как услуга в виде сервисов. Однако около 37% респондентов пока не готовы внедрять XaaS, указывая на риски работы с внешними провайдерами и неготовность к полной замене внутренних ресурсов внешними услугами.

Тренд на конфиденциальные вычисления оказался менее востребованным: 58% респондентов отметили, что пока не планируют внедрять такие технологии. Эти технологии наиболее актуальны для компаний, работающих с конфиденциальной информацией — финансовых и страховых организаций, медицинских учреждений и государственных органов, — в то время как остальные отрасли пока еще не видят в них значительной бизнес-ценности.

При этом сохранятся сложные вызовы на пути к цифровой трансформации компаний. Один из них — нехватка квалифицированных специалистов: 41% опрошенных отметили, что сотрудники недостаточно подготовлены для внедрения новых технологий. Дополнительной проблемой стало управление затратами на ИТ-проекты в условиях неопределенной окупаемости. Высокая конкуренция и быстрый прогресс технологий затрудняют прогнозирование возврата на ИТ-инвестиции, что требует пересмотра подходов к управлению проектами.

На первом этапе эксперты сформировали предварительный список ИТ-трендов. Он включал 16 позиций и был основан на исследованиях ведущих международных консалтинговых компаний и анализе применения ИТ в российском бизнесе. После консультаций с бизнес- и академическими партнерами ВШБ 6 направлений были исключены из дальнейшего рассмотрения.

Второй блок исследования охватил 353 представителя российских компаний из 15 отраслей экономики, среди которых был проведен подробный опрос. При этом 69% респондентов составили директора и руководители высшего звена, имеющие глубокое понимание планов по внедрению ИТ-решений в своих компаниях, и 31% — менеджеры среднего звена, активно участвующие в проектах цифровой трансформации и являющиеся конечными пользователями ИТ-продуктов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Топ-7 внедрений российского ПО. Рейтинг CNews Analytics

Производитель: Мы переделываем готовую разработку под иностранные чипы. На российские очередь на год вперед

Как вовремя находить уязвимости в программном обеспечении

Сисадмины виноваты в каждом третьем взломе российских компаний

Андрей Врацкий, eXpress: Супераппы возникли в ответ на запрос корпоративной среды заменить несколько разных приложений

Грядет сокращение производства российской бытовой техники. Китай не поможет, сборка техники там уже не выгодна

Конференции

Цифровое здравоохранение 2024

Ситуационные центры 2024

Заказная разработка ПО 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие умные замки для дома и квартиры: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 24 дюйма: хиты продаж

Обзор умного дверного замка KENSUR A8: технологии на страже жилища

Показать еще

Наука

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос

10 ключевых моментов в истории, определивших будущее квантовых компьютеров

Раскрыто происхождение астероида, убившего динозавров
Показать еще