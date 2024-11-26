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«Точка» запустила банковские гарантии для предпринимателей, участвующих в закупках

Банк для предпринимателей и предприятий «Точка» начал выдавать банковские гарантии клиентам, участвующим в государственных и коммерческих закупках. Общая сумма гарантии может достигать 10 млн руб., а срок ее выпуска не превышает одного рабочего дня с учетом подписания всех необходимых документов. Об этом CNews сообщили представители «Точки».

Ранее «Точка» работала как агент, предоставляя гарантии через партнерские банки. Теперь, с собственными банковскими гарантиями, клиенты могут получить необходимую поддержку напрямую от Точки, что значительно упрощает и ускоряет весь процесс. Выдача банковских гарантий стала возможна благодаря получению собственной лицензии и получения рейтинга кредитоспособности.

«Мы уже выдаем банковские гарантии от «Точки». Теперь клиенты смогут гарантировать исполнение своих обязательств перед заказчиками, и при этом не предоставлять большое количество документов, чтобы получить гарантию — процесс получения банковских гарантий стал более оперативным и удобным. Наша задача — помочь предпринимателям сосредоточиться на бизнесе, а не на бюрократических процессах», — сказала лидер направления «Банковские гарантии» в «Точке» Алена Ялунина.

Одна из главных особенностей банковских гарантий от «Точки» — быстрая проверка заявки. На предварительное решение уходит от одной минуты. Для подписания заявки на выдачу банковской гарантии не потребуется ЭЦП, что также упрощает процедуру.

Все статусы по заявке меняются автоматически, и клиенты могут отслеживать процесс в режиме реального времени. Это обеспечивает прозрачность и контроль над ситуацией на каждом этапе.

Помимо этого, «Точка» продолжает сотрудничество с более чем 30 банками-партнерами, что дает возможность предпринимателям находить оптимальные предложения с минимальными затратами и большим выбором.

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