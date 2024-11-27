«Спутникс» создала учебную модель лунной базы для космического образования

Частная космическая компания «Спутникс» (входит в Sitronics Group) разработала лабораторный комплекс под названием Nemeya, имитирующий лунную базу. Учебная модель предназначена для аэрокосмического образования.

Компания создала полноценный лабораторный комплекс Nemeya, который можно оснастить различными модулями. Учебная модель лунной базы может состоят из модулей связи, энергоснабжения, водоснабжения, внутренней и внешней систем освещения, жилого модуля, оранжереи, центрального компьютера, ровера с манипулятором, станции зарядки и солнечных панелей.

Управление комплексом происходит через ПО EduControl 2.0, в котором можно создавать алгоритмы работы лунной базы Nemeya, используя встроенные блоки, а также создавать свои программы на языке программирования Python.

С помощью телефона или компьютера обучающиеся могут управлять ровером, а также создавать для него свои программы перемещения и управления манипулятором в EduControl 2.0. Помимо этого, на ровер можно устанавливать датчики и отрабатывать различные задачи.

В комплект лунной базы Nemeya входят специально созданная учебная программа и методические материалы. Новый лабораторный комплекс предназначен для изучения школьниками 3D-моделирования, программирования, робототехники, космонавтики и биологии. В рамках работы с учебным комплексом предусматривается возможность печати на 3D-принтере дополнительных моделей модулей, кратеров и других элементов базы и лунного ландшафта из прилагаемого набора цифровых моделей или создавать свои.

«Изучение и освоение других планет, а также их естественных спутников — это одна из приоритетных задач, которые будут стоять перед будущим поколением космических исследователей. Мы рады представить наш новый продукт — учебную модель лунной базы Nemeya, который пополнил целый пул решений для оснащения учебных лабораторий, школьных космоклассов, различных технологических детских организаций, школ робототехники, кванториумов. Этот комплекс знакомит будущих ученых и специалистов аэрокосмической отрасли с профессией и базовыми дисциплинами, максимально вовлекая в науку и космонавтику», — сказал генеральный директор «Спутникс» Владислав Иваненко.

У компании уже есть линейка учебного оборудования, выстраивающая траекторию образования, начиная с 5 класса и до вузовских программ. В неё входят продукты для моделирования работы спутников на орбите Земли (JuniX, OrbiCraft 3D, комплекс имитаторов космической среды «Терра»), а также межпланетный космический зонд OrbiX для имитации исследовательских миссий к другим планетам. Теперь линейка пополнилась учебной моделью лунной базы Nemeya. Совместное использование этих образовательных продуктов позволяет моделировать сложные межпланетные миссии с ретрансляцией данных от межпланетных аппаратов через орбитальные спутники на наземный центр управления полётами.

«Спутникс» уже несколько лет развивает космическое образование, создает и поставляет образовательные конструкторы спутников, специализированное программное обеспечения и оборудование, которые способствуют решению задачи подготовки кадров. Оборудованием компании оснащены более 50 образовательных центров по всей стране. Кроме того, специалистами «Спутникс» проводится обучение педагогов по программе специально разработанного компанией курса повышения квалификации с предоставлением удостоверения государственного образца.