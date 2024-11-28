В России на 39% увеличился спрос на блокчейн-юристов в 2024 году

По итогам трех кварталов 2024 г. спрос на юристов, чья практика предусматривает работу с блокчейном, вырос на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Об этом говорится в исследовании ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и образовательной платформы Moscow Digital School, входящий в Ultimate Education. Аналитики объясняют этот рост либерализацией отрасли, осуществляемой законодателями, а также трансформацией российского бизнеса. Они отмечают, что государственная поддержка и активное продвижение цифровых активов и блокчейн-технологий служат инструментом для смягчения санкционных ограничений, с которыми сталкиваются российские компании. Об этом CNews сообщили представители Moscow Digital School.

Исследование было проведено на основе данных, представленных hh.ru. Анализировались вакансии в юридической сфере, содержащие функциональные требования взаимодействия с перечисленными технологиями, за период с января 2023 г. по 30 сентября 2024 г.

Наиболее востребованными юристами для бизнеса в настоящее время стали специалисты, обладающие знаниями в области цифровых финансовых активов. С января по сентябрь 2024 г. спрос на таких профессионалов увеличился на 118% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Эти юристы особенно необходимы в сферах ИТ, финансов и юридического консалтинга, при этом средняя заработная плата в данной области составляет 76 тыс. руб.

Спрос на юристов по сопровождению компаний, занимающиеся майнингом, вырос в два раза. В то же время, правовая поддержка криптовалютных операций показала незначительное снижение спроса на 2%. Однако, стоит отметить, что в области криптовалют из года в год фиксируется наибольшее количество вакансий по сравнению со всеми другими направлениями.

Зарплатные предложения для юристов в этих областях варьируются: 112 тыс. руб. в сфере криптовалют, 136 тыс. руб. в блокчейн-технологиях и 140 тыс. руб. в майнинге. Наибольшее количество вакансий открыто в ИТ-отрасли, финансовом секторе, а также в сфере электроники и приборостроения и юридического консалтинга.

Среди требований к соискателям работодатели указывают на навыки договорной работы, умение составлять договоры и учредительные документы. Юристы должны разбираться в международном и банковском праве, а также в цифровом законодательстве, регулирующем криптовалюты и другие цифровые активы. Компетенции во взаимодействии с арбитражными судами и судами общей юрисдикции также являются важными. Кроме того, от юристов ожидается наличие навыков сопровождения сделок и защиты интеллектуальной собственности.

В 2023 г. по сравнению с 2022 г. наибольший рост спроса на блокчейн-юристов был зафиксирован в направлениях цифровых финансовых активов (65%) и блокчейн-технологий (16%).

Мария Телегина, эксперт образовательной платформы Moscow Digital School, член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России: «Не удивительно, что сейчас блокчейн-юристы становятся все более востребованными, поскольку законодатель принимает инициативы, направленные на либерализацию данной отрасли, что в свою очередь повышает интерес рынка к технологиям и продуктам, создаваемым на их основе. Стоит ожидать, что в 2025 г. положительная динамика сохранится, поскольку и регулятор и законодатель делает ставку на блокчейн-продукты, как на один из инструментов, способствующий снижению санкционного влияния. Стоит отметить, что больше всего нерешенных вопросов по-прежнему связаны с криптовалютой – наибольшее количество вакансий открыто именно в этой области. Причиной является законодательство, так как на сегодняшний день оно все еще требует доработки. У бизнеса возникают много вопросов о том, как работать с криптовалютой, не нарушая законов. Логичен и большой спрос на структурирование сделок с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Поскольку данный финансовый инструмент имеет активную поддержку регулятора, бизнес пытается взять все самое полезное для собственного дальнейшего развития».

Кристина Мкртчян, советник практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР: «Стремительный рост спроса на блокчейн-юристов в 2024 г. – это закономерное отражение трансформации российского бизнеса. Особенно показателен взрывной рост интереса к специалистам в сфере цифровых финансовых активов – на 118% по сравнению с прошлым годом. Это говорит не просто о тренде, а о фундаментальном сдвиге в потребностях рынка. В 2025 г. мы, вероятно, увидим дальнейшее укрепление этой тенденции, поскольку все больше компаний переходят к работе с цифровыми активами и внедряют блокчейн-решения в свои бизнес-процессы. Современный блокчейн-юрист решает комплексные задачи на стыке права и технологий. Бизнес ищет специалистов, способных не только разбираться в тонкостях цифрового законодательства, но и обладающих классической юридической экспертизой – от договорного права до судебной практики. Показательно, что наиболее высокие зарплатные предложения (до 140 тыс. руб.) наблюдаются именно в сегменте майнинга и блокчейн-технологий, что отражает растущую зрелость этого рынка и его стратегическую важность для бизнеса».