Сбербанк: средняя зарплата россиян с начала 2024 г. выросла на 13,3% до 83,2 тыс. рублей

За девять месяцев 2024 г. зарплаты россиян в среднем выросли на 13,3% и достигли 83,2 тыс. руб. При этом есть регионы, в которых темпы роста заработных плат в два раза выше общероссийского показателя. Таковы результаты исследования «СберАналитики». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Больше всего с начала 2024 г. заработки выросли в Татарстане: доходы жителей региона увеличились на 21,8%, до 82,3 тыс. руб. Второе и третье места заняли Курганская область, где зарплаты стали выше на 21,9% (66 тыс. руб.), и Оренбургская область с показателем 21,1% (67,1 тыс. руб.).

В топ-10 регионов, где уровень заработной платы растут быстрее, чем в целом по стране, также вошли Челябинская (70,8 тыс. руб.), Тульская (72,4 тыс. руб.), Костромская (56,8 тыс. руб.), Астраханская (61,1 тыс. руб.) и Пензенская области (60,3 тыс. руб.), Удмуртия (66,4 тыс. руб.) и Марий Эл (61,3 тыс. руб.).

Темпы роста зарплат также зависят от отраслей экономики, в которых заняты россияне. Быстрее всего доходы растут у работников обрабатывающей промышленности (+27,1%), торговли (+25,3). В тройку лидеров также вошла сфера ЖКХ, где заработки увеличились на 21,3%.

Эксперты «СберАналитики» отмечают, что в условиях кадрового дефицита в реальном секторе экономики востребованность в специалистах рабочих специальностей выше, чем в офисных сотрудниках. Работодатели пытаются привлечь работников повышенными окладами, однако уровень зарплат «синих воротничков» все равно не дотягивает до доходов сотрудников ИТ- и финансовой сферы.

Станислав Карташов, вице-президент, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» Сбербанка: «Зарплаты в России уверенно растут во всех сферах экономики, однако осенью вероятнее всего темпы роста будут немного замедляться. Компаниям приходится привлекать специалистов не только за счет увеличения оплаты труда, но и социальными гарантиями и возможностями карьерного роста. При этом отметим, что медианная зарплата в 2024 г. росла примерно на 7 процентных пунктов быстрее, чем средняя по России. Это является одним из признаков того, что социальное расслоение россиян по доходам снижается».

Для исследования были проанализированы зарплаты россиян с января по сентябрь 2024 г. в сравнении с аналогичным периодом 2023 г. с помощью аналитической панели «Мониторинг экономики регионов».

Исследования «СберАналитики» строятся на агрегированной обезличенной информации о потребностях и предпочтениях 109 млн покупателей и 6 млн юрлиц, а также данных из более 70 внутренних и внешних источников, что позволяет анализировать различные рынки с учетом их отраслевой и региональной специфики.