К «Группе Астра» присоединилась компания «Платформа Боцман»

«Группа Астра» приобрела ООО «Платформа Боцман» у ГК Smart (Smart Technologies Soft и Smart Technologies) и пополнила свою продуктовую линейку одноименной платформой контейнеризации, что позволит группе усилить не только направление по контейнеризации, но также облачный бизнес и инструменты разработки ПО. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

«Группа Астра» продолжает реализацию M&A-стратегии и объявляет о включении в свой контур компании «Платформа Боцман», отечественного разработчика одноименного решения для управления мультикластерами на базе Kubernetes. В результате сделки «Группе Астра» перейдет 100% долей приобретенной компании.

«Smart Technologies Soft как часть ГК Smart за короткий срок с 2019 г. сформировала профессиональную команду разработчиков, архитекторов и бизнес-аналитиков, способных решать самые амбициозные задачи и создавать востребованные рынком продукты и технологии. Для нас большая честь войти в коллаборацию с «Группой Астра». Smart Technologies Soft исторически специализируется на разработке, внедрении и поддержке программных продуктов на основе open source кода и уже более трех лет занимается технологиями контейнеризации. Мы считаем это наиболее перспективным направлением развития отечественных импортозамещающих разработок. Рынок контейнерных технологий после ухода западных вендоров оценивается в десятки миллиардов рублей. «Боцман» комплиментарно ложится на широкую продуктовую линейку «Астры» и позволяет консолидировать в единое целое технологии и решения «Группы Астра», повысить их ценность и конкурентоспособность», – сказал Олег Кот, член совета директоров ГК Smart.

Платформа контейнеризации «Боцман» включена в реестр Минцифры (запись № 21339 от 8 февраля 2024 г.) и ориентирована на крупных корпоративных заказчиков. Она имеет множество сложных сценариев применения. В их числе построение мультитенантных кластеров, обеспечение поддержки оборудования, работа с прикладными сервисами, создание ИБ-решений для Enterprise, соответствующих самым высоким регуляторным требованиям по защите информации. Продукт располагает развитым функционалом для построения частных облаков, развертывания, мониторинга, балансировки и автомасштабирования контейнерных нагрузок, поддерживает строгие политики безопасности, предполагает возможность перехода от монолитных архитектур к микросервисным и разработку новых современных приложений для цифровизации компаний.

Команда разработки платформы «Боцман» выросла из подразделения Smart Technologies Soft в самостоятельную компанию «Платформа Боцман», генеральным директором которой является Алексей Потапов, ранее занимавший должность коммерческого директора Smart Technologies Soft. Платформа контейнеризации успешно прошла тестовые испытания, и сегодня «Боцман» - готовый к использованию продукт с функциональными отличиями от зарубежных аналогов, с вектором развития, определяемым российским рынком. Одной из задач «Платформы Боцман» сегодня становится интеграция ПО «Боцман» с Nodus — собственной разработкой «Группы Астра» для управления контейнеризацией.

Объединенный продукт должен стать комплексным решением для контейнеризации, сочетающим возможности «Боцмана» с глубокой интеграцией с Nodus и встроенными в ОС Astra Linux СЗИ. Nodus станет ядром новой платформы, а «Боцман» обеспечит управление, оркестрацию и поддержку прикладных сервисов. Кроме того, вендор планирует интегрировать «Боцман» с облачными решениями Astra Cloud и Astra Infrastructure Cloud, а также усилить направление разработки ПО. Ожидается, что в результате заказчики и разработчики получат мощный инструментарий для создания софта на базе контейнеров и микросервисов. Поскольку и «Группа Астра», и «Боцман» уже проделали большую работу по развитию экосистемы совместимого с их ПО аппаратного оборудования, в будущем команды намерены строить ПАКи под различные задачи и комплексные сценарии, начиная от управления данными и заканчивая приложениями, в основе которых – гибкая, масштабируемая и безопасная контейнеризация.

ГК Smart продолжит сотрудничество с «Группой Астра» в качестве стратегического партнера и системного интегратора, чьи специалисты обладают глубокими знаниями и опытом работы с платформой «Боцман». Объединение усилий двух крупных игроков ИТ-рынка позволит создать востребованное рынком решение.

«Понимая, что контейнеризация – это одно из перспективных направлений, мы довольно давно начали тщательно изучать наработки в этом классе и в итоге выбрали платформу «Боцман» благодаря ее зрелости, ориентированности на потребности крупного бизнеса, надежности и производительности, а также интеграции с оборудованием – в дальнейшем это позволит строить ПАКи на базе наших решений. Включение в контур группы «Платформы Боцман» усилит наш продуктовый портфель актуальным и качественным предложением для контейнеризации, разработки ПО и облачных сервисов. Клиенты получат дополнительные возможности по управлению контейнерами, миграции на микросервисную архитектуру, созданию приложений и построению безопасного и гибкого частного облака. Вместе наши команды сумеют придать новый импульс развитию инновационных продуктов, отвечающих высоким требованиям современного рынка», — сказал Антон Шмаков, технический директор «Группы Астра».

«Залог развития современного ИТ-бизнеса — в синергии проектов и совместной работе. Созданная нашей командой платформа контейнеризации успешно прошла тестовые испытания и зарекомендовала себя на рынке как решение, соответствующее стандартам уровня большого Enterprise. Для серьезной дальнейшей экспансии мы посчитали необходимой коллаборацию с одним из лидеров рынка – «Группой Астра». Для нас вхождение в группу – это новый уровень работы с заказчиками, возможность рационально использовать ресурсы наших команд, широкие перспективы для обмена опытом и развития комьюнити. Интеграция платформы «Боцман» с ПО «Группы Астра» откроет путь к разработке комплексных решений для реализации различных задач. Уверен, что наша совместная работа позволит повысить эффективность проектов, а аккумулирование общей обширной экспертизы и системный подход к маркетинговой поддержке продукта, вывести платформу «Боцман» на массовый рынок и нарастить клиентскую базу», — отметил Игорь Сорокин, коммерческий директор компании «Платформа Боцман».