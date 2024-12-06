CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

ICL Astra Services и KPBS заключили партнерское соглашение

Российская ИТ-компания ICL Astra Services заключила стратегическое партнерство с системным интегратором KPBS. В рамках нового сотрудничества ICL Astra Services будет предоставлять услуги технического сопровождения проектов и внедрять фирменные программно-аппаратные комплексы в ИТ-инфраструктуру заказчиков KPBS.

Ожидается, что в рамках будущих совместных проектов команда ICL Astra Services сможет в полной мере продемонстрировать свои высокие компетенции в области ИТ-аутсорсинга, в том числе в части технической поддержки. Эксперты ICL Astra Services также познакомят партнера с принципами работы своих ПАК, включенных в Единый реестр отечественного ПО, а также продуктами и решениями «Группы Астра» для реализации проектов импортозамещения.

«Мы рады заключению партнерства с KPBS и уверены, что наша совместная работа принесет серьезные результаты. Используя накопленный нами опыт в области аутсорсинга и разработки собственных программных решений, мы будем помогать партнерам в развитии их экспертизы и реализации множества перспективных проектов», – отметил Павел Сивохин, исполнительный директор ICL Astra Services.

«Для KPBS партнерство с ICL Astra Services – это важный шаг к расширению возможностей и укреплению позиций на рынке, который знаменует собой новый этап взаимодействия с экосистемой продуктов «Группы Астра». Благодаря этому мы получаем доступ к расширенным ресурсам и технологиям, позволяющим обеспечивать полный цикл внедрения и сопровождения продуктов вендора для российских компаний. Мы уверены, что синергия наших компетенций принесет взаимный успех и позволит реализовать множество амбициозных проектов», – сказала Юлия Еремченко, директор партнерского направления KPBS.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

На разработке общесистемного ПО в России сэкономят более 50 млрд руб.

Найдена профессия, где платят больше, чем в ИТ. И никакой работы в офисе

Павел Ахметчанов, Т-Банк: Онлайн-доски борются не друг с другом, а с неудобными процессами

У Intel колоссальные проблемы с освоением техпроцесса 2 нм. Процент брака зашкаливает, поставки новейших процессоров под угрозой срыва

Лев Матвеев, «СёрчИнформ»: Мы сделали ставку на низкий порог входа во франшизу, но уже скоро условия изменятся

Конференция CNews «Цифровая стратегия 2025» состоится 4 марта

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор Echips Ace: «суровый» ноутбук для повседневных задач

Лучшие ноутбуки для работы с фото и видео: выбор ZOOM

Обзор Acer Swift Go 16: мощный ультрабук с искусственным интеллектом

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще