ICL Astra Services и KPBS заключили партнерское соглашение

Российская ИТ-компания ICL Astra Services заключила стратегическое партнерство с системным интегратором KPBS. В рамках нового сотрудничества ICL Astra Services будет предоставлять услуги технического сопровождения проектов и внедрять фирменные программно-аппаратные комплексы в ИТ-инфраструктуру заказчиков KPBS.

Ожидается, что в рамках будущих совместных проектов команда ICL Astra Services сможет в полной мере продемонстрировать свои высокие компетенции в области ИТ-аутсорсинга, в том числе в части технической поддержки. Эксперты ICL Astra Services также познакомят партнера с принципами работы своих ПАК, включенных в Единый реестр отечественного ПО, а также продуктами и решениями «Группы Астра» для реализации проектов импортозамещения.

«Мы рады заключению партнерства с KPBS и уверены, что наша совместная работа принесет серьезные результаты. Используя накопленный нами опыт в области аутсорсинга и разработки собственных программных решений, мы будем помогать партнерам в развитии их экспертизы и реализации множества перспективных проектов», – отметил Павел Сивохин, исполнительный директор ICL Astra Services.

«Для KPBS партнерство с ICL Astra Services – это важный шаг к расширению возможностей и укреплению позиций на рынке, который знаменует собой новый этап взаимодействия с экосистемой продуктов «Группы Астра». Благодаря этому мы получаем доступ к расширенным ресурсам и технологиям, позволяющим обеспечивать полный цикл внедрения и сопровождения продуктов вендора для российских компаний. Мы уверены, что синергия наших компетенций принесет взаимный успех и позволит реализовать множество амбициозных проектов», – сказала Юлия Еремченко, директор партнерского направления KPBS.