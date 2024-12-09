Axoft подписала договор с российским разработчиком экосистемы продуктов EvaTeam

Axoft подписала дистрибуторский договор с российским разработчиком экосистемы продуктов EvaTeam. По данным вендора, его решения являются альтернативой иностранным продуктам Jira, Confluence, Jira Service Management, GitLab, Zephyr, MS Project. Команда Axoft предложит партнерам и их заказчикам технические консультации на этапе пресейла, поможет партнерам с организацией тестовой демозоны. В планах на будущий год – существенное расширение присутствия на российском рынке, выход на рынки СНГ и иных дружественных государств, участие в создании и развитии сообщества EvaTeam.

По данным вендора, экосистема продуктов EvaTeam, является стандартом отрасли в РФ для замены продуктам Atlassian – Jira, Confluence, Jira Service Management: EvaProject – российская замена Jira с усиленной функциональностью, сервис, предназначенный для управления компанией, проектами и задачами любой направленности. EvaWiki – сервис, предназначенный для управления базами знаний и документами любой направленности, является российской заменой Confluence. Решение позволяет создавать, сохранять и утверждать версии документов, делиться ими с как с коллегами, так и с внешними пользователями. EvaServiceDesk – замена Jira Service Manager, позволяет использовать сервисную модель управления в ИТ-подразделениях и других внутренних отделах, а также реализовать сервисный подход при оказании услуг клиентам компании.

В первой половине 2025 г. EvaTeam планирует вывести в продакшен EvaTest, EvaGit и EvaCI/CD, а также полнофункциональный конвейер для разработки программного обеспечения и контролирующий процесс на любой его стадии.

Решения производителя подходят для использования в компаниях всех сегментов и отраслей бизнеса – в коммерческом секторе, включая ИТ-компании, государственных организациях и ведомствах, банках, нефтегазовой отрасли, в промышленности и машиностроении, энергетических и сетевых компаниях, транспортной сфере, ВПК. На текущий момент заказчиками EvaTeam являются более 650 компаний из России и стран СНГ.

«В связи с высокими рисками по отключению российских аккаунтов Atlassian, прекращению получения новых обновлений в серверных лицензиях вендора, а также невозможности получения технической поддержки, заказчики всерьёз начали искать решение, способное заменить продукты ушедшего производителя. Мы видим, что на рынке есть несколько игроков, которые значительно выделяются в данном классе решений. Один из лидеров – EvaTeam. Продукты вендора хорошо зарекомендовали себя среди заказчиков корпоративного сегмента благодаря адаптации интерфейса и методологии под уже привычные инструменты ушедшего игрока. При этом мы отмечаем невысокую осведомлённость партнёрского канала о продуктах производителя и намерены это исправить. В наших планах – расширить знания партнеров и их заказчиков, которые ещё находятся в поисках решения, способного заменить Jira и Confluence, постоянно, комплексно информировать о возможностях и преимуществах решений EvaTeam, с достаточно глубокой степенью погружения», – отметил Сергей Игнатов, директор по развитию продуктовых направлений компании Axoft.

Axoft сосредоточится на популяризации решений EvaTeam в партнёрской сети, представит качественный продукт с гибкими моделями лицензирования, возможностью включения требований к функционалу продуктов в roadmap (дорожную карту) вендора. Партнеры Axoft и их заказчики получат профессиональную техническую поддержку от производителя, возможность обучения пользователей и администраторов работе с продуктами EvaTeam.

«Экосистема продуктов EvaTeam развивается в весьма специфических условиях. Иностранные производители самого разного ПО ушли с российского рынка. Также в законодательстве определена регуляторика перехода на российское ПО до 2025 г., особенно для предприятий КИИ (критической информационной инфраструктуры) и стратегических предприятий. Заказчики должны искать альтернативы иностранным продуктам, а российские производители – развивать и предлагать пользователям свои решения, тем самым также поддерживая технологическую независимость РФ. Бесшовность миграции – это задача со звёздочкой, учитывая, что многие заказчики корпоративного сегмента кастомизировали решения иностранного игрока. Продукты EvaTeam включают в себя инструменты по миграции проектов с продукции Atlassian, и качество миграции на практике показывает отличные результаты. Сотрудничество с Axoft, находящимся в авангарде российской дистрибуции, позволит нам не только существенно расширить партнерский канал, но и сконцентрироваться на работе над новыми сервисами. Это значит, что вместе мы сможем поступательно развивать экосистему решений EvaTeam, удовлетворяя все новые запросы рынка», – сказал Роман Мыскин, коммерческий директор EvaTeam.

Коробочный продукт EvaTeam включает инструменты миграции с иностранных аналогов. Разработчик предлагает простые гибкие настройки систем, возможность кастомизации под конкретных пользователей. Решения имеют привычный интерфейс пользователя, не требуют глубокого переобучения.