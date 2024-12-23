ПАО «Софтлайн» прогнозирует двузначные темпы роста бизнеса в 2025 году и подтверждает ожидания по 2024 году

ПАО «Софтлайн», поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, подтверждает прогноз компании на 2024 г., а также представляет прогноз на 2025 г.

Согласно прогнозным финансовым результатам на 2024 г., компания подтверждает возможность выплаты дивидендов в размере не менее 25% от чистой прибыли по МСФО по итогам 2024 г., но не менее 1 млрд руб. года исходя из дивидендной политики, утвержденной ранее. Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн».

В 2025 г., в соответствии с утвержденным бюджетом компании, ожидаются двузначные темпы роста по основным финансовым показателям в сравнении с прогнозными значениями 2024 г: увеличение оборота группы до не менее 150 млрд руб.; увеличение валовой прибыли до 43-50 млрд руб. за счет увеличения рентабельности и роста доли собственных продуктов и решений; увеличение скорректированного показателя EBITDA до 8,5-10 млрд руб; соотношение скорректированного чистого долга к скорректированной EBITDA группы на конец 2025 г. ожидается на уровне не более двух.

При формировании бюджета ПАО «Софтлайн» на 2025 г. были учтены обновленные рыночные данные, которые свидетельствуют об ускорении роста целевого рынка. По данным аналитиков Б1, среднегодовой темп роста ИТ-рынка с 2023 по 2028 гг. составит 14% в год. Объем целевого рынка для ПАО «Софтлайн», согласно прогнозам, вырастет с 1,8 трлн руб. в 2023 г. до 3,4 трлн рублей в 2028 г. (+90% за период).

Наиболее быстрорастущими сегментами на российском ИТ-рынке в 2023-2028 гг., по прогнозам аналитиков Б1, будут IaaS, Программное обеспечение, услуги ЦОД, сегменты кибербезопасности и оборудования для ИТ инфраструктуры. Прогноз по среднегодовым темпам роста названных отраслей с 2023 по 2028 гг.: IAAS (+23%); программное обеспечение (+19%); сегмент кибербезопасности (+18%); услуги ЦОД (+15%); сегмент оборудования для ИТ инфраструктуры (+14%).

ПАО «Софтлайн» продолжит реализацию своей стратегии роста, делая акцент на наиболее быстрорастущих сегментах. Это позволит группе укрепить свои рыночные позиции и расти темпами, превышающие среднерыночные.

Артем Тараканов, финансовый директор ПАО «Софтлайн» (CFO): «Сегодня мы объявили данные рыночного исследования и планы по стремительному развитию нашего бизнеса. Мы видим, что целевые рынки ПАО «Софтлайн» растут быстрее, чем ранее ожидали эксперты. При этом Группа нацелена расти темпами, превышающие среднерыночные, что отражено в прогнозе на 2025 г., предполагающем двузначные темпы роста по всем финансовым показателям по сравнению с прогнозами на 2024 г.. Мы также подчеркиваем наше намерение работать над увеличением рентабельности нашего бизнеса, что отражено в наших прогнозах. Мы придерживаемся осторожного подхода в составлении прогноза на 2025 г., который сформирован на основе консервативных допущений и не закладывает сценарии улучшения макроэкономической конъюнктуры или будущие M&A сделки. При этом, мы остаемся открыты для наших инвесторов и готовы своевременно обновлять прогноз Группы по мере появления новых данных».