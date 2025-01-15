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Astrum Entertainment объявляет о назначении Сергея Клишо на должность коммерческого директора

Astrum Entertainment объявляет о назначении Сергея Клишо на должность коммерческого директора. Сергей Клишо обладает обширным опытом в области управления и продвижения бренда, запуска новых продуктов и развития бизнеса. До прихода в Astrum Entertainment он много лет работал в компании Sony главой подразделения Playstation в России и странах СНГ. Об этом CNews сообщили представители Astrum Entertainment.

В Astrum Entertainment Сергей будет заниматься коммерческими вопросами продвижения игр, сервисов и других продуктов в портфолио компании, а также поиском и развитием новых рынков, направлений и стратегических партнеров за рубежом.

«Очень рад присоединиться к команде Astrum Entertainment и благодарен за доверие. Работать в команде одного из лидеров рынка российского геймдева — большая ответственность. Я уверен, что смогу применить свою многолетнюю экспертизу в рынке геймдева, чтобы вместе с новыми коллегами не только еще больше укрепить позиции компании, но и внести свой вклад в развитие игровой индустрии России», — коммерческий директор Astrum Entertainment Сергей Клишо.

В 2007 г. Сергей присоединился к крупнейшему транснациональному бренду Sony, где создал локальное подразделение компании, в чьи задачи входило продвижение бренда и платформы PlayStation на рынках России и стран СНГ. За время работы в Sony Сергей и его команда работали над успешными запусками PS3, PS4, PS5, VR и игр для этих консолей, что значительно повысило популярность игровой платформы PlayStation на российском и соседних рынках. Сегодня это один из самых узнаваемых брендов среди российской аудитории. До прихода в Sony Сергей Клишо работал в Gillette, а также в Douwe Egberts/Sara Lee, где дошел до позиции руководителя коммерческого отдела.

Сергей закончил факультет кибернетики Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева, а также имеет степень магистра делового администрирования (MBA) по специальности General Management в бизнес-школе Kingston.

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