«Авито Работа»: Сахалинская область возглавила рейтинг регионов по росту зарплатных предложений в январе 2025 года

Эксперты «Авито Работы» проанализировали, как изменились средние зарплатные предложения для кандидатов в разных регионах России. В январе 2025 г. наиболее динамично средние предлагаемые зарплаты росли в Сахалинской области: за год они увеличились на 25% и достигли 85,3 тыс. руб. Регион также занимает одно из ведущих мест по уровню средних зарплатных предложений в России. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Показатели, приведенные аналитиками, складываются из усредненных значений зарплатных вилок, которые работодатели указывают в описании вакансий на платформе. При этом суммы могут отличаться от размера номинальной зарплаты сотрудника, куда также входят бонусы, премии, компенсационные и прочие выплаты.

Среди других регионов средние предлагаемые зарплаты для новых сотрудников значительно выросли в Московской области — за год они увеличились на 20% и составили 86,15 тыс. руб. в месяц. Саха (Якутия) занимает третью позицию с приростом на 19% год к году и средней предлагаемой зарплатой в 81,27 тыс. руб. в месяц.

В пятерку регионов-лидеров с динамично растущими зарплатными предложениями вошли Приморский край и Новосибирская область. Соискателям из этих регионов в январе 2025 г. стали предлагать в среднем больше на 15% и 13% соответственно, чем в аналогичном месяце годом ранее. Работодатели предлагают в среднем около 79,26 тыс. руб. в месяц в Приморском крае и около 63,07 тыс. руб. в месяц — в Новосибирской области.