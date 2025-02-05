R-Style Softlab и BSS подписали соглашение о технологическом сотрудничестве

R-Style Softlab, компания-разработчик ПО для финансовой сферы и системный интегратор и BSS, системно значимая российская ИТ-компания по цифровизации клиентского обслуживания, подписали соглашение о технологическом сотрудничествe.

В рамках соглашения стороны намерены проводить совместную работу в области построения экосистемы импортозамещения, обеспечения перехода на отечественные программные продукты и популяризации технологий цифрового рубля.

Также компании продолжат взаимодействие по вопросам построения и развития отечественного программного решения единой омниканальной платформы обслуживания клиентов и предоставления банковских сервисов на базе голосовых и чат-бот ассистентов, с использованием генеративных нейросетей, LLM и RAG. В том числе подключения новых каналов коммуникаций с использованием российских социальных сетей, умных колонок и других голосовых устройств для обеспечения современного уровня качества клиентского сервиса.

В планах сотрудничества продвижение базы знаний с GPT-поиском, единой платформы обслуживания автоматизированного рабочего места для операторов контакт-центров и уникальной технологии подсказок на базе суфлёра. Это позволит сокращать время обслуживания клиентов, предоставлять качественные и персонализированные консультации, анализировать эмоции со стороны клиентов и контролировать выгорание сотрудников контакт-центра.

Кроме того, компании намерены интегрировать достижения фундаментальной и прикладной науки и высокотехнологичных процессов для обеспечения трансфера технологий.