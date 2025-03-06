ГК «СКБ Контур» увеличила долю в Moneyplace до 100%

Группа компаний «СКБ Контур» выкупила 100% компании Moneyplace, предоставляющей набор сервисов и услуг для успешных продаж на маркетплейсах. Этот шаг стал частью изначально задуманной стратегии компании по расширению возможностей для эффективного ведения бизнеса на маркетплейсах, предоставляемых клиентам «СКБ Контур».

По договоренности сторон, основатель компании Дмитрий Ермолаев вышел из управления бизнесом, чтобы заниматься собственными проектами. Таким образом, ГК «СКБ Контур» получила полноправную долю владения ООО «Маниплейс».

Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур», сказал: «Приобретение доли в Moneyplace — лишь первый шаг в развитии комплекса сервисов Контура для продавцов на маркетплейсах. Это растущий сегмент бизнеса, который сталкивается со множеством сложностей — от поиска и обучения людей до выстраивания операционных процессов по выполнению заказов. Мы видим своей стратегической целью создание таких условий, чтобы селлеры могли переложить на нас большинство рутинных процессов и сфокусировать свои усилия на развитии бизнеса».

Сергей Касьянов, генеральный директор Moneyplace, отметил: «Полное объединение с «Контуром» — это важный этап развития нашего бизнеса. Мы стремимся предоставлять клиентам передовые решения для повышения эффективности работы на маркетплейсах. Принятое нами стратегическое решение раскрывает широкий потенциал по увеличению доли рынка как для нас, так и для «СКБ Контур».

Клиенты «СКБ Контур» — свыше 2,5 млн компаний в России и за рубежом, от ИП до промышленных холдингов. Приобретение Moneyplace стало для группы компаний еще одним шагом в развитии экосистемы для бизнеса, которая насчитывает свыше 70 продуктов. Moneyplace поможет предоставлять клиентам «СКБ Контур» лучшие возможности и позволит закрывать максимум их потребностей.