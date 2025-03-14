«Авито Работа»: спрос на профессионалов креативной индустрии за год увеличился в 3,5 раза

Аналитики «Авито Работы» провели исследование рынка труда в креативной индустрии за зимний период 2024/2025. По данным платформы, в сравнении с прошлой зимой количество вакансий в сфере искусства и развлечений выросло почти в 3,5 раза (+249%). Увеличились в отрасли и зарплатные предложения для соискателей — на 12% за год. Зимой 2024/2025 гг. сотрудники креативной индустрии при устройстве на работу могли рассчитывать в среднем на 44,62 тыс. руб/мес. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

За последний год повышенным спросом со стороны работодателей в креативной индустрии стали пользоваться фотографы — прирост числа вакансий для них составил 67%. При этом именно объявления для фотографов продемонстрировали самый высокий темп роста средних зарплатных предложений: с зимы 2023/2024 они увеличились на 73% и составили 68,8 тыс. руб/мес. Уровень дохода в этой профессии сильно зависит от специализации, кроме того, существенную роль играет опыт и наработанное портфолио специалиста.

В 1,5 раза (+48%) с зимы 2023/2024 гг. выросло число предложений о работе для актеров. Усредненные значения зарплатных вилок, указываемых работодателями в вакансиях для актеров, составляют 29 675 руб., однако зарплата, указанная в объявлениях, обычно оценивается проектно, например, за участие в театральных постановках или небольших съемочных проектах. Основной же заработок актеров часто формируется за счет гонораров, которые могут значительно варьироваться в зависимости от масштаба проекта, бюджета производства и известности самого актера.

Кроме того, стабильно растет число вакансий для видеомонтажеров (+21% за год). Средняя предлагаемая зарплата для кандидатов на эту должность достигла 49 973 руб/мес. Фактический доход видеомонтажера зависит от уровня навыков, сложности заказов, формата работы (штат или фриланс), региона и скорости выполнения проектов.

Среди лидеров по росту зарплатных предложений, помимо фотографов, оказались звукорежиссеры — работодатели стали предлагать соискателям на эту специальность на 44% больше, чем зимой 2023/2024 гг., и в среднем указывали в вакансиях заработок в размере 45,65 тыс. руб/мес. Также выросли предлагаемые зарплаты для музыкантов — на 27%, до 42,05 тыс. руб/мес.