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Более 168 тыс. человек прошли тестирование на МСП.РФ для заключения соцконтракта на открытие бизнеса

С 2024 г. более 168,5 тыс. человек успешно прошли тестирование на цифровой платформе МСП.РФ для заключения социального контракта на запуск собственного дела. Общее количество участников тестирования с начала 2024 г., когда тестирование стало обязательным этапом, достигло почти 175 тыс. человек. За этот период свой бизнес с использованием средств соцконтракта запустили (развили) 128,4 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители «Корпорации МСП».

Социальный контракт — это соглашение, которое гражданин заключает с органом социальной защиты. Для потенциального получателя государственной социальной помощи разрабатывается и утверждается персональный индивидуальная программа, которую гражданин обязуется поэтапно выполнить в установленные сроки. Это в том числе и открытие собственного бизнеса. На это направление можно получить до 350 тыс. руб.

«С момента старта программы социальных контрактов на запуск и развитие бизнеса и развитие личного подсобного хозяйства было выделено уже 113,3 млрд руб., в том числе 36,4 млрд руб. с начала 2024 г. Благодаря социальному контракту за период действия программы свой бизнес начали порядка 470 тыс. человек, — отметила первый заместитель министра труда и социальной защиты России Ольга Баталина. — Средства социального контракта можно направить на аренду помещения для бизнеса, покупку оборудования и расходных материалов, продвижение своих товаров или услуг на маркетплейсах. При этом важно соблюдать условия предоставления бюджетных средств, в том числе своевременно отчитываться об их целевом использовании. Срок заключения соцконтракта зависит от его вида. Так, договор на открытие собственного дела заключается на срок не более 12 месяцев. Это означает, что в течение года уполномоченные органы будут сопровождать гражданина на всех этапах запуска и развития бизнеса».

Обязательное для оформления соцконтракта тестирование проводится на цифровой платформе МСП.РФ. Оно позволяет выявить уровень предпринимательских компетенций заявителя и их соответствие минимальным требованиям для получения финансирования от государства. После успешного прохождения тестирования кандидаты допускаются к следующим этапам оформления соцконтракта.

«Наша цифровая платформа МСП.РФ позволяет реализовывать и пилотировать различные федеральные программы. Одной из них является проведение тестирования в рамках получения соцконтракта, который позволяет человеку открыть свое дело, найти новую сферу деятельности и качественно улучшить свою жизнь. С начала 2024 г. его прошли почти более 168,5 тыс. человек. При этом важно, что для тех, кто не сдал тест, путь к началу своего бизнеса не закрывается. Заявитель может пройти бесплатное обучение, в том числе за счет государства», — отметил генеральный директор «Корпорации МСП» Александр Исаевич.

Помимо определенного уровня компетенций, каждому претенденту на социальный контракт необходимо также обосновать «жизнеспособность» предлагаемой предпринимательской идеи. Для этого требуется или составить бизнес-план самостоятельно и представить его в региональный орган соцзащиты, или разработать бизнес-план совместно с сотрудниками органа соцзащиты.

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