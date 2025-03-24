CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

SuperJob: I квартал 2025 г. – резюме больше, но кадровый голод никуда не делся

I квартал 2025 г. на рынке труда: кадровый голод на фоне роста предложения рабочей силы.

Динамика спроса и предложения

Март 2025 г.: вакансий на 12% меньше, а резюме на 10% больше, чем год назад. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Где больше всего сейчас нужен персонал

В топ-5 сфер: строительство, производство, логистика, ритейл и ИТ.

Количество резюме растет

Быстрее всего — в ритейле, логистике и HoReCa.

Почему рост количества резюме не может решить проблему кадрового голода

Показатель безработицы держится на низком уровне. Резюме размещают не те, кто нужен работодателям: у большинства соискателей сегодня есть работа, люди выходят на рынок труда за лучшими условиями. Самый большой спрос — на рабочих, а резюме больше от людей с высшим образованием.

Зарплаты: в лидерах ИТ, но темпы прироста выше в промышленности

Зарплаты в промышленности растут быстрее, чем в ИТ: предложения для ИТР увеличились на 15,8% за год, для рабочих — на 15,5%, для программистов — на 15,3%.

I квартал 2025 г. в компаниях: оптимизация численности штатов

Массовых сокращений бизнес не планирует, но оптимизация численности персонала проводится. Стало больше задержек зарплат: в феврале 2025 г. выплаты задержали 5% компаний, в декабре 2024 г. — только 2%.

Тренды в найме: где искать кадровые резервы

Выпускники колледжей и вузов без опыта; внутренние совместители; пенсионеры; релокация и вахта; несовершеннолетние. Как никогда важна политика удержания.

Что будет дальше

Российский рынок труда нарастил адаптивность и с огромной долей вероятности справится со всеми катаклизмами.

Работодатели выстраивают рекрутинговую активность, лавируя между потребностями бизнеса, сезонностью, новостями и инсайдами рынка. Компании научились использовать различные инструменты привлечения и удержания.

Россияне не боятся менять профессию и формы занятости (удаленка, гибрид, офис). Количество желающих работать «на себя», согласных на проектную занятость и разовые задания все больше. Готовность к релокации высокая.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Со старейшего в российской отрасли производителя полупроводников требуют миллионы за «негативное воздействие на канализацию»

Чуть живой после ночных смен инженер случайно обрушил телефонную сеть по всей стране, но удачно смог избежать наказания

Выручка разработчика «железа» на «Эльбрусах» и «Байкалах» превысила 136 миллиардов

Российских блогеров будут штрафовать за рекламу в Facebook* и Instagram*

Что делать, если руководство требует оптимизировать ИТ-инфраструктуру

Чипмейкер №1 в России заложил в банк полторы сотни своих установок для производства микроэлектроники

Конференции

Роботизация бизнес-процессов 2025

Унифицированные коммуникации 2025

Цифровая трансформация 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор Predator X27U: игровой OLED-монитор с «безрамочным» дизайном

Круглосуточный стресс: как уведомления от гаджетов влияют на психику

Умная гигиена: обзор зубной щетки Oclean X Ultra S с ИИ и технологией костной проводимости звука

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще