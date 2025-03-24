SuperJob: I квартал 2025 г. – резюме больше, но кадровый голод никуда не делся

I квартал 2025 г. на рынке труда: кадровый голод на фоне роста предложения рабочей силы.

Динамика спроса и предложения

Март 2025 г.: вакансий на 12% меньше, а резюме на 10% больше, чем год назад. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Где больше всего сейчас нужен персонал

В топ-5 сфер: строительство, производство, логистика, ритейл и ИТ.

Количество резюме растет

Быстрее всего — в ритейле, логистике и HoReCa.

Почему рост количества резюме не может решить проблему кадрового голода

Показатель безработицы держится на низком уровне. Резюме размещают не те, кто нужен работодателям: у большинства соискателей сегодня есть работа, люди выходят на рынок труда за лучшими условиями. Самый большой спрос — на рабочих, а резюме больше от людей с высшим образованием.

Зарплаты: в лидерах ИТ, но темпы прироста выше в промышленности

Зарплаты в промышленности растут быстрее, чем в ИТ: предложения для ИТР увеличились на 15,8% за год, для рабочих — на 15,5%, для программистов — на 15,3%.

I квартал 2025 г. в компаниях: оптимизация численности штатов

Массовых сокращений бизнес не планирует, но оптимизация численности персонала проводится. Стало больше задержек зарплат: в феврале 2025 г. выплаты задержали 5% компаний, в декабре 2024 г. — только 2%.

Тренды в найме: где искать кадровые резервы

Выпускники колледжей и вузов без опыта; внутренние совместители; пенсионеры; релокация и вахта; несовершеннолетние. Как никогда важна политика удержания.

Что будет дальше

Российский рынок труда нарастил адаптивность и с огромной долей вероятности справится со всеми катаклизмами.

Работодатели выстраивают рекрутинговую активность, лавируя между потребностями бизнеса, сезонностью, новостями и инсайдами рынка. Компании научились использовать различные инструменты привлечения и удержания.

Россияне не боятся менять профессию и формы занятости (удаленка, гибрид, офис). Количество желающих работать «на себя», согласных на проектную занятость и разовые задания все больше. Готовность к релокации высокая.