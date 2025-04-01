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Каждый пятый россиянин нуждается в психологе из-за ситуаций на работе

Более половины россиян чувствуют признаки выгорания или депрессии на работе (56%), выяснили аналитики сервиса коммуникаций «Контур.Толк» в ходе опроса. Из них 43% испытывают такое состояние только периодически, например, в периоды перегрузки, в то время как 13% страдают из-за этого регулярно, что влияет на их продуктивность и настроение. Каждый третий опрошенный рассказал, что, хотя и не чувствует постоянное выгорание, сохранить позитивную мотивацию к работе получается не всегда. И лишь 14% опрошенных ответили, что работа их вдохновляет. Об этом CNews сообщили представители «Контур.Толка».

Каждый пятый респондент думает, что справиться с тяжелым моральным состоянием из-за работы мог бы помочь психолог (20%), а еще 5% уже прорабатывают со специалистом свои проблемы, связанные с работой.

При этом почти каждый второй россиянин становится счастливее на работе благодаря дружбе с коллегами. Такие взаимоотношения улучшают их эмоциональный настрой и мотивацию (46%). Еще 28% хоть и стараются держать баланс между личными отношениями и профессиональной деятельностью, все равно признают, что приятное общение внутри компании помогает в работе. Также 12% опрошенных хватает общения с коллегами в рабочее время, 11% разделяют дружбу и рабочие отношения, и лишь 3% от коммуникаций с коллегами испытывают только стресс.

Большинство опрошенных не считают обязательным разграничивать дружбу и работу (68%). Из них 40% придерживаются мнения, что, если отношения — здоровые, коллега также может стать хорошим приятелем. Еще 15% разделяют дружбу и работу только в тех случаях, когда излишняя вовлеченность может помешать рабочим вопросам, а для 7% важно дружить с коллегами, ведь так работа становится более приятной. Однако для 32% россиян эти два понятия никак не связаны между собой.

Каждый пятый респондент любит обмениваться с коллегами мемами и шутками в чатах — так ответили 18% опрошенных. Также в рабочих коммуникациях опрошенные ценят неформальное общение с коллегами, которые помогают создать дружелюбную атмосферу (28%). Почти столько же на работе предпочитают такие встречи, которые проходят по плану и всегда по делу (27%), а 15% любят эффективное быстрое общение через мессенджеры или видеозвонки.

Удаленная работа сократила возможности для общения внутри команды для каждого пятого россиянина — 20% рассказали, что чувствуют себя одиноко, работая дистанционно. Но при этом в таком формате есть и свои плюсы: возможность самостоятельно планировать свой день (31%), работать из любой точки мира (16%), экономия времени и денег на дорогу до офиса (16%), более комфортная и спокойная рабочая обстановка дома (14%). Оставаться на связи с коллегами помогают видеозвонки: 40% респондентов рассказали, что такой способ коммуникации способствует лучшему взаимопониманию.

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