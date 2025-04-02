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Бизнес пока не готов доверять ИИ стратегические бизнес-процессы

Согласно исследованию «К2 НейроТех», 58% российских компаний рассматривают искусственный интеллект в большей мере как инструмент повышения эффективности выполнения рутинных операций. Однако ключевые решения по-прежнему остаются в руках человека — бизнес не спешит передавать ИИ контроль над стратегическими ключевыми процессами. Об этом CNews сообщили представители компании «К2Тех».

«К2 НейроТех» провел исследование о перспективах использования искусственного интеллекта в бизнесе на горизонте 10 лет. Команда опросила более 100 представителей ИТ крупного бизнеса. В целом компании настроены позитивно в отношении будущего ИИ: 82% ожидают значительного повышения эффективности бизнес-процессов благодаря внедрению технологии. Среди основных преимуществ выделяют: высвобождение человеческих ресурсов (36%) и повышение скорости и качества работы (36%). При этом 13% опрошенных видят главную ценность ИИ в минимизации ошибок, вызванных человеческим фактором.

Наиболее востребованными сценариями использования ИИ стали анализ данных (50%), автоматизация документооборота (33%) и поддержка ИТ-разработки (28%). 25% компаний рассматривают возможность делегирования ИИ взаимодействия с клиентами. В числе других популярных направлений — обучение персонала и создание контента, на которые указали по 17% опрошенных.

Однако бизнес пока не готов доверять искусственному интеллекту процессы, которые предполагают нешаблонный подход к взаимодействию с клиентом или соискателем, принятие управленческих решений с высокой долей ответственности, гибкое реагирование на изменения: ведение сделок (50%), подбор кадров (36%), кризис-менеджмент и управление финансами (по 25%).

При внедрении технологий искусственного интеллекта компании сталкиваются с рядом технических барьеров. Среди основных проблем выделяются низкая зрелость существующих решений (26%), нехватка вычислительных мощностей (19%) и сложности интеграции новых инструментов с уже используемыми корпоративными системами (11%).

Наряду с техническими трудностями существуют и значимые организационные вызовы, связанные с обеспечением безопасности и достоверности данных. Так, 31% респондентов выражают обеспокоенность относительно точности и надежности получаемых результатов. Почти треть участников опроса (28%) опасаются рисков, связанных с возможной утечкой конфиденциальной информации, а также потенциальных правовых последствий внедрения ИИ-решений (также 28%). Дополнительную тревогу вызывают репутационные риски, которые беспокоят 25% опрошенных, а 14% респондентов испытывают затруднения в интерпретации данных, предоставляемых искусственным интеллектом.

«Бизнес уже видит в ИИ помощника, но как подтверждают результаты опроса, компании все еще во многом сталкиваются с технологическими сложностями, которые тормозят масштабное внедрение ИИ и его дальнейшее применение в более сложных сценариях и стратегических задачах. Мы считаем, что одной из возможностей, которые помогут проложить технологический мостик между ИИ и бизнесом, станут готовые решения, сочетающие в себе все компоненты: от аппаратного слоя до пользовательского ПО. Такие платформы позволят компаниям полностью контролировать инфраструктуру, обеспечат защиту данных и высокую точность получаемой информации», – сказал руководитель направления ИТ-инфраструктуры «К2Тех» Алексей Зотов.

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