«Билайн» увеличил долю в Voca-Tech

«Билайн» объявил о приобретении 44% долей в уставном капитале ООО «Вока-тек», российского разработчика решений в области речевой аналитики и мониторинга взаимодействия персонала с клиентами. Ранее в компанию инвестировал венчурный фонд «Хайв», также принадлежащий «Билайну», который сохраняет 20-процентную долю. Таким образом, совокупная доля владения составит 64%.

«Вока-тек» является разработчиком решения на базе аудиобейджа — носимого устройства, фиксирующего диалог между сотрудником и клиентом, — а также программного обеспечения, включающего автоматическое распознавание речи и аналитическую платформу с гибкой системой представления и визуализации данных. Продукты компании успешно применяются более чем в 50 организациях, включая клиентов из корпоративного сегмента и государственных заказчиков «Билайна». Аудиобейджи Voca-Tech позволяют отслеживать сотни параметров качества взаимодействия с клиентом, формировать аналитику и обучающие рекомендации для сотрудников.

Коммерческое сотрудничество между «Билайном» и Voca-Tech началось в 2021 г. и подтвердило высокий спрос со стороны бизнеса, эффективность интеграции решений и потенциал масштабирования. Продукты Voca-Tech уже интегрированы с системой ASR (Automatic Speech Recognition) «Билайн», а их дистрибуция осуществляется силами корпоративных команд оператора.

В компании считают, что расширение доли владения позволит «Билайну»: укрепить позиции на рынке речевой аналитики; усилить присутствие Voca-Tech в существующих отраслях, а также выйти в такие новые вертикали как HoReCa, госсектор, промышленность и логистика; масштабировать совместные продукты и предлагать их клиентам как в составе телеком-решений, так и в виде независимых сервисов; интегрировать возможности голосовой аналитики с системами видеонаблюдения и видеоаналитики «Билайн»; развивать ИИ-инструменты на стыке клиентского опыта, контроля качества и безопасности.

Сергей Анохин, генеральный директор «Билайна», сказал: «Мы видим устойчивый спрос со стороны бизнеса и государственных организаций на решения, которые позволяют повышать качество обслуживания и управлять эффективностью персонала. Расширение нашего участия в Voca-Tech — это логичный шаг для «Билайна»: мы последовательно усиливаем позиции в перспективных цифровых сегментах за пределами классического телекома. Объединяя экспертизу в телекоммуникациях, речевой аналитике и искусственном интеллекте, мы создаем сервисы нового поколения — полезные, легко масштабируемые и ориентированные на реальную ценность для клиентов».

Бэлла Муталлапова, генеральный директор, сооснователь Voca-Tech, сказала: «Мы видим большой потенциал в более глубокой интеграции с билайном, которую открывает этот этап сделки. Уверена, что масштаб бизнеса и профессионализм команды партнёра усилят наши продуктовые и маркетинговые возможности, укрепив лидирующие позиции на рынке. Объединяя это с нашей экспертизой по полному, локализованному в России циклу разработки и производства высокотехнологичных решений, мы сможем и дальше предлагать клиентам максимальный уровень надежности, качества и функциональности».