CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A
|

Совет директоров ПАО «Группа Астра» одобрил обратный выкуп акций компании

ПАО «Группа Астра», производитель инфраструктурного программного обеспечения (ПО), сообщает о том, что 21 апреля 2025 г. совет директоров ПАО «Группа Астра» принял решение о целесообразности обратного выкупа собственных акций на рынке (buyback) в пользу дочернего общества ООО «Астра Технологии». Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Размер buyback составит до 2 млн акций, что эквивалентно примерно 1% уставного капитала ПАО «Группа Астра». На первом этапе предполагается выкуп порядка 500 тыс акций: этот размер соответствует количеству ценных бумаг, которые уже были переданы топ-менеджменту и ключевым сотрудникам в 2024 г. в рамках долгосрочной программы мотивации. Фактический размер всей программы выкупа будет зависеть от нескольких факторов, в числе которых денежная позиция компании, цена акций, а также выполнение KPI долгосрочной мотивационной программы топ-менеджмента и ключевых сотрудников.

ООО «Астра Технологии» сможет приобретать акции ПАО «Группа Астра» на рынке с даты принятия решения, 21 апреля 2025 года, в течение последующих 12 месяцев или до достижения максимального установленного лимита приобретаемых акций.

Основная цель buyback — реализация программ долгосрочной мотивации менеджмента и ключевых сотрудников. Также с учетом кратного роста бизнеса последние несколько лет менеджмент компании полагает, что справедливая оценка «Группы Астра» выше текущей рыночной капитализации: возврат капитала акционерам через выкуп с рынка недооцененных акций представляется логичным шагом.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России освоено корпусирование микросхем «мирового уровня»

«Группа Астра» совершит обратный выкуп акций

Выручка крупного российского интегратора подскочила на 3 миллиарда

Старейшего российского производителя электроники «раскулачивают» на миллиарды по требованию военных

Евросоюз заставит производителей смартфонов раскрывать ремонтопригодность и автономность батарей

Готовится запуск 240 спутников для низкоорбитального сегмента ГЛОНАСС

Конференции

Low-code и no-code 2025

Рынок CRM 2025

Рынок IBP-систем 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие стайлеры для волос: выбор ZOOM

Лучшие нейросети для улучшения качества фото: выбор ZOOM

Как помыть окна весной и не устать: лучшие роботы для мойки окон

Показать еще

Наука

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153