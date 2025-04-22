Совет директоров ПАО «Группа Астра» одобрил обратный выкуп акций компании

ПАО «Группа Астра», производитель инфраструктурного программного обеспечения (ПО), сообщает о том, что 21 апреля 2025 г. совет директоров ПАО «Группа Астра» принял решение о целесообразности обратного выкупа собственных акций на рынке (buyback) в пользу дочернего общества ООО «Астра Технологии». Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Размер buyback составит до 2 млн акций, что эквивалентно примерно 1% уставного капитала ПАО «Группа Астра». На первом этапе предполагается выкуп порядка 500 тыс акций: этот размер соответствует количеству ценных бумаг, которые уже были переданы топ-менеджменту и ключевым сотрудникам в 2024 г. в рамках долгосрочной программы мотивации. Фактический размер всей программы выкупа будет зависеть от нескольких факторов, в числе которых денежная позиция компании, цена акций, а также выполнение KPI долгосрочной мотивационной программы топ-менеджмента и ключевых сотрудников.

ООО «Астра Технологии» сможет приобретать акции ПАО «Группа Астра» на рынке с даты принятия решения, 21 апреля 2025 года, в течение последующих 12 месяцев или до достижения максимального установленного лимита приобретаемых акций.

Основная цель buyback — реализация программ долгосрочной мотивации менеджмента и ключевых сотрудников. Также с учетом кратного роста бизнеса последние несколько лет менеджмент компании полагает, что справедливая оценка «Группы Астра» выше текущей рыночной капитализации: возврат капитала акционерам через выкуп с рынка недооцененных акций представляется логичным шагом.