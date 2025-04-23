CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A Поддержка ИТ-отрасли
|

АЛРОСА инвестирует 100 млн руб. в якутские технологические стартапы

Соглашение об инвестировании 100 млн руб. в якутские технологические стартапы заключено между АЛРОСА и Фондом развития инноваций Республики Саха (Якутия) в присутствии главы республики Айсена Николаева. Об этом CNews сообщили представители пресс-центра Республики Саха (Якутия) в Москве.

Выделенные фонду средства в 2025-2028 гг. направят на реализацию мероприятий и проектов с целью поддержки и развития ИТ-проектов малых технологических компаний, работающих на территории Якутии. Для этого создан специальный совет, в который вошли представители АЛРОСА и Фонда развития инноваций Республики Саха (Якутия). Совет утверждает перечень и объем финансирования ИТ-проектов, график их реализации, технические задания.

Подписанное соглашение продолжает сотрудничество алмазодобывающей компании и Фонда развития инноваций Республики Саха (Якутия). В 2023 г. АЛРОСА направила 100 млн руб. на проекты по импортозамещению программного обеспечения (ПО), включая алмазодобывающую отрасль.

«Благодаря поддержке АЛРОСА и государства компании ИТ-кластера Якутии смогли предложить конкурентные цифровые решения на уровне ведущих зарубежных аналогов. Продолжение этой работы станет заделом к формированию целого поколения отечественных ИТ-специалистов и собственного рынка разработок. Импортозамещение в ИТ-отрасли – важнейшая задача по достижению подлинного «цифрового суверенитета» нашей страны. Работа Фонда развития инноваций республики позволит обеспечить занятость молодых разработчиков и формировать устойчивое ядро IT-кластера Якутии», - сказал глава Якутии Айсен Николаев.

Сегодня на алмазодобывающих площадках уже проходят испытания, доработку и внедрение система оцифровки анализа работы горной и карьерной техники, нейронные сети и модели машинного обучения, система сбора и анализа технико-эксплуатационных показателей производства. Медицинский комплекс АЛРОСА получил программу обработки медицинских изображений с применением компьютерного зрения и машинного обучения.

Для корпоративного обучения сотрудников внедрена цифровая платформа «Скиллометр», которую сегодня используют более 7 тыс. сотрудников компании по более чем 40 курсам. А система мониторинга работы двигателей пассажирских самолетов «Хорус», которую разработала якутская компания «Смарт Юнит», уже эксплуатируется авиакомпаниями АЛРОСА и «Якутия», ведутся переговоры по внедрению системы в другие российские и иностранные авиакомпании.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Импортные печатные платы оккупировали Россию, заняв долю 81%

Лишний балласт. Тонущая Intel выгонит на улицу десятки тысяч сотрудников по всему миру

Microsoft закручивает гайки персоналу. Тем, кто мало напрягался, укажут на дверь и надолго закроют дорогу назад

Сервис для общения с ИИ увеличил число пользователей вдвое за полгода

В США взлет популярности мессенджеров с шифрованием после скандала с утечкой данных у министра обороны

Создатели ChatGPT хотят купить браузер Chrome, если власти заставят Google его продать

Конференции

Low-code и no-code 2025

Рынок CRM 2025

Рынок IBP-систем 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Доступные игровые ноутбуки стоимостью до 100 000 рублей: хиты продаж

Лучшие стайлеры для волос: выбор ZOOM

Лучшие нейросети для улучшения качества фото: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153