АЛРОСА инвестирует 100 млн руб. в якутские технологические стартапы

Соглашение об инвестировании 100 млн руб. в якутские технологические стартапы заключено между АЛРОСА и Фондом развития инноваций Республики Саха (Якутия) в присутствии главы республики Айсена Николаева. Об этом CNews сообщили представители пресс-центра Республики Саха (Якутия) в Москве.

Выделенные фонду средства в 2025-2028 гг. направят на реализацию мероприятий и проектов с целью поддержки и развития ИТ-проектов малых технологических компаний, работающих на территории Якутии. Для этого создан специальный совет, в который вошли представители АЛРОСА и Фонда развития инноваций Республики Саха (Якутия). Совет утверждает перечень и объем финансирования ИТ-проектов, график их реализации, технические задания.

Подписанное соглашение продолжает сотрудничество алмазодобывающей компании и Фонда развития инноваций Республики Саха (Якутия). В 2023 г. АЛРОСА направила 100 млн руб. на проекты по импортозамещению программного обеспечения (ПО), включая алмазодобывающую отрасль.

«Благодаря поддержке АЛРОСА и государства компании ИТ-кластера Якутии смогли предложить конкурентные цифровые решения на уровне ведущих зарубежных аналогов. Продолжение этой работы станет заделом к формированию целого поколения отечественных ИТ-специалистов и собственного рынка разработок. Импортозамещение в ИТ-отрасли – важнейшая задача по достижению подлинного «цифрового суверенитета» нашей страны. Работа Фонда развития инноваций республики позволит обеспечить занятость молодых разработчиков и формировать устойчивое ядро IT-кластера Якутии», - сказал глава Якутии Айсен Николаев.

Сегодня на алмазодобывающих площадках уже проходят испытания, доработку и внедрение система оцифровки анализа работы горной и карьерной техники, нейронные сети и модели машинного обучения, система сбора и анализа технико-эксплуатационных показателей производства. Медицинский комплекс АЛРОСА получил программу обработки медицинских изображений с применением компьютерного зрения и машинного обучения.

Для корпоративного обучения сотрудников внедрена цифровая платформа «Скиллометр», которую сегодня используют более 7 тыс. сотрудников компании по более чем 40 курсам. А система мониторинга работы двигателей пассажирских самолетов «Хорус», которую разработала якутская компания «Смарт Юнит», уже эксплуатируется авиакомпаниями АЛРОСА и «Якутия», ведутся переговоры по внедрению системы в другие российские и иностранные авиакомпании.