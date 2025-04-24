CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация Внедрения
|

«Контур.КЭДО» помог «Мовавике» снизить расходы на кадровый документооборот на 50% ​

Новосибирский разработчик ПО для монтажа видео и фото «Мовавика» за четыре месяца перевел всех удаленных сотрудников на кадровый электронный документооборот в сервисе «Контур.КЭДО», более чем в два раза сократил расходы и расширил географию найма. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Потребность в переходе на электронные кадровые документы возникла у «Мовавика» еще во времена пандемии, когда доля дистанционных работников резко возросла до 40%. Соответственно увеличился и объем документов, которые приходилось распечатывать и отправлять курьером, а потом ждать их подписанные экземпляры. Каждая такая посылка стоила компании более 1000 руб.

Но основной причиной для перехода все же стали правовые риски, которые создавали для компании долгие ожидания оригиналов подписанных кадровых документов. У некоторых из них есть строгие сроки для подписания — их нельзя пропустить. Именно поэтому юристы организации поддержали кадровиков с их предложением о переходе на кадровый электронный документооборот.

При выборе сервиса в «Мовавике» увидели в «Контур.КЭДО» интуитивно понятный сервис, полностью отвечающий запросу. В «Мовавике» решили использовать КЭП для большинства сотрудников компании и нужно было решать задачу с идентификацией личности сотрудников для получения такого вида электронной подписи. «Контур» стал единственным оператором КЭДО, который помог решить эту задачу благодаря большой сети собственных удостоверяющих центров. Новые работники еще до трудоустройства получают КЭП и в первый рабочий день подписывают ей кадровые электронные документы.

Процесс согласования и подписания документа в сервисе «Контур.КЭДО» занимает не более 10 минут. Кадровик создает и подписывает документ, тут же получает подпись сотрудника и закрывает документооборот. В «Мовавике» уверены, что любой документ будет подписан вовремя, а у компании будет подтверждение и отправки документа, и его получения сотрудником.

Практически до нуля сократились расходы на курьерскую доставку. Финансовые затраты на КЭДО и электронные подписи как минимум в 2 раза меньше, чем траты на обмен бумажными документами. В числе других плюсов в «Мовавике» отмечают высвобождение времени кадровиков на другие задачи и возможность трудоустраивать людей, находящихся за границей.

Светлана Архангельская, руководитель отдела кадрового администрирования в «Мовавике»: «Мне кажется, что КЭДО — это must have для компаний, которые работают с дистанционными работниками. Но на своем опыте понимаю, что сначала нужно изучить законодательную базу, главы Трудового кодекса, которые относятся к ЭДО, закон «Об электронной подписи». Это поможет понять, какие документы будут подписываться электронными подписями, какие ЭП будут использоваться, как сотрудники будут их получать. От этого зависит и содержание локальных актов, которые обязательно нужно принять при вводе КЭДО, и необходимая функциональность сервиса. Также я бы договаривалась с интегратором о тестовом периоде. Пока не начнешь работать в программе — непонятно, подходит она или нет».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Отечественные производители способны закрыть лишь 6% активной и 12% пассивной элементной базы для авто

5G-частоты в России пойдут с молотка по цене от 20 миллиардов

Из-за развития ИИ в регионах с растущими дата-центрами начинается дефицит воды

В России появился новый способ мошенничества с картами, прорывающий PIN-коды и банковскую защиту

Российские ИТ-шники и депутаты обсуждают, как ограничить возвращение иностранных ИТ-компаний

Хакеры набросились на российскую медицину. Под главным ударом фармацевтика

Конференции

Рынок CRM 2025

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Mate 70 Pro: ультимативный фотофлагман

Доступные игровые ноутбуки стоимостью до 100 000 рублей: хиты продаж

Лучшие стайлеры для волос: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153