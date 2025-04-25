Кадровый голод меняет отношение работодателей к соискателям с судимостью

Компании постепенно отказываются от негласных барьеров в найме: в условиях кадрового голода каждый шестой работодатель готов принимать на работу ранее судимых. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители 1000 предприятий и организаций из всех округов страны.

Персонал с непогашенной судимостью сегодня есть в 8% компаний, а, к примеру, 17 лет назад о подобном рассказывали лишь 3% предприятий и организаций. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Каждый шестой работодатель (17%) готов трудоустраивать ранее судимых. Это чуть больше, чем год назад, и в два раза больше, чем в 2008 г.

Чаще лояльность к бывшим заключенным проявляют добывающие, строительные, энергетические и производственные предприятия. Компании принимают соискателей с непогашенной судимостью на позиции рабочих и разнорабочих.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 190

Время проведения: 6 марта – 23 апреля 2025 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов.