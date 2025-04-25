Столичный Центр диагностики и телемедицины и Пекинский технологический университет запустили совместный проект по улучшению медицинской визуализации

Столичный Центр диагностики и телемедицины и Пекинский технологический университет (Beijing University of Technology, BJUT) объявили о начале стратегического партнерства в области разработки алгоритмов, которые помогают улучшить качество ультразвуковых изображений и повысить точность диагностики. В частности, совместная работа российских и китайских ученых направлена на повышение выявляемости рака молочной железы. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины ДЗМ.

«Развитие международного сотрудничества в сфере медицинского образования и науки – один из наших ключевых приоритетов. Мы уверены, что партнерство московских ученых с Пекинским технологическим университетом, одним из ведущих технических вузов Китая, станет важным шагом в развитии медицинских технологий и существенно повысит качество диагностики рака молочной железы. Это соглашение открывает новые перспективы для обмена опытом и внедрения инновационных решений в практику российских медицинских учреждений», – сказал главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Москвы Юрий Васильев.

Соглашение предусматривает обмен научными материалами и опытом в области исследований, создание новых математических моделей и методов анализа данных, совместное написание статей и посещение научных конференций.

«Мы с коллегами из Китая заключили соглашение о сотрудничестве, исходя из общих интересов развития науки. Пекинский технологический университет заинтересовал наш опыт производства и применения медицинских фантомов для калибровки оборудования и для обучения и повышения квалификации специалистов по направлению ультразвуковой диагностики. Нам интересен подход пекинских ученых к построению математических алгоритмов обработки сигналов. Объединение международного экспертного потенциала наших организаций позволит создать более совершенные алгоритмы ультразвуковой визуализации и, как следствие, повысить точность диагностики в выявлении социально значимых заболеваний», – сказал доктор медицинских наук, заместитель директора по научной работе Центра диагностики и телемедицины ДЗМ Антон Владзимирский.

Московские ученые разработали уже 12 медицинских фантомов, которые имитируют ткани, органы и части тела человека. Фантомы, созданные в Центре диагностики и телемедицины, можно разделить на две категории. Одни служат для обучения начинающих специалистов и совершенствования навыков уже опытных врачей в медицинской практике, другие используются для настройки диагностического оборудования. Благодаря фантомам специалисты могут развить технику выполнения важных манипуляций во время диагностических исследований или подготовить аппараты к процедуре.

«Мы рады сотрудничеству с московским Центром диагностики и телемедицины. У нас есть общий научный интерес: разработка алгоритмов, которые помогут улучшить качество ультразвуковой диагностики. Наши московские коллеги имеют в этом большой опыт. Также, в рамках исследования, интерес для нас представляют медицинские фантомы, созданные в Центре диагностики и телемедицины. Мы планируем использовать их, чтобы тестировать и отлаживать новые алгоритмы искусственного интеллекта, прежде чем перейдем к клиническим испытаниям на пациентах. При этом точность и реалистичность фантомов имеет критическое значение для достоверности наших исследований. Мы уверены, что научное сотрудничество с коллегами из России позволит сделать значительный шаг вперёд в разработке инновационных решений для здравоохранения», – сказал доцент кафедры биомедицинской инженерии, Колледжа химии и естественных наук Пекинского технологического университета Чжоу Чжохуан.