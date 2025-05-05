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Президентом Sitronics Group назначен Алексей Марухин

Компания Sitronics Group объявила о назначении Алексея Марухина президентом.

С 5 мая 2025 г. Алексей Марухин приступил к обязанностям президента компании Sitronics Group. Алексей обладает богатым опытом в области управления крупными инфраструктурными проектами и глубоким знанием отрасли. До своего назначения Алексей Марухин руководил АО «К-Технологии» и АО «МТУ Сатурн», а также занимал должности директора по развитию инфраструктуры в ООО «ВК» и ООО «Х5 Технологии». В период с ноября 2018 по 2021 г. он уже работал в АО «Ситроникс» на позициях президента и вице-президента по продажам.

Под руководством Алексея Марухина Sitronics Group намерена сфокусироваться на реализации цифровых инфраструктурных проектов в области безопасности и транспорта. Основной акцент будет сделан на совершенствовании систем управления движением судов (СУДС) для обеспечения безопасной навигации в портах, а также внедрении инновационных решений на основе видеонаблюдения и видеоаналитики, способствующих повышению уровня безопасности в таких ключевых сферах как транспорт, городская инфраструктура, промышленность и общественные пространства.

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