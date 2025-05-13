Postgres Professional выводит на рынок машину баз данных Postgres Pro Machine

Postgres Professional, российский разработчик СУБД, инвестирует больше 1,5 млрд руб. в производство машины баз данных (МБД) Postgres Pro Machine. Партнером проекта выступает российский разработчик и производитель ИТ-оборудования Delta Computers. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Postgres Pro Machine — первая на российском рынке МБД, которая объединит четыре типа разных СУБД в рамках одной системы: высоконагруженные базы данных, обработка аналитических запросов, оркестрация большим количеством СУБД среднего размера и горизонтальное масштабирование (шардирование). При этом управлять всеми типами БД можно будет из единого интерфейса.

Postgres Professional Postgres Professional выводит на рынок машину баз данных Postgres Pro Machine

«Сейчас большинство российских компаний вынуждены поддерживать несколько различных технологических стеков для работы с базами данных — СУБД на виртуальных машинах; базы данных, работающие без дополнительного слоя виртуализации; аналитические СУБД; СУБД размером более 150 ТБ, — отметил заместитель генерального директора Postgres Professional Иван Панченко. — Postgres Pro Machine закроет все эти возможности в рамках одной системы, что обеспечит существенную экономию времени, денег и человеческих ресурсов заказчика».

Другое отличие Postgres Pro Machine — благодаря синергии аппаратного уровня и программного обеспечения, скорость работы вырастет на 30% и более по сравнению с существующими решениями. Такого результата невозможно достичь в рамках обычного проекта по установке софта на «железо» и оптимизации настроек — для этого потребовалась разработка аппаратной платформы и переработка самой СУБД.

За аппаратную часть Postgres Pro Machine отвечает российский производитель ИТ-оборудования Delta Computers. Инженеры компании разрабатывают продукты с 2016 г. в собственном R&D центре. Среди заказчиков Delta Computers — российские компании из сфер энергетики, транспорта, финансов, ретейла и др.

Сейчас Postgres Pro Machine находится на заключительной стадии тестирований, пилотные внедрения запланированы на вторую половину 2025 г.