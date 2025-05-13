В Волгограде открылся региональный центр ИТ-компании IBS

В Волгограде состоялось открытие регионального офиса IBS — российской ИТ-сервисной компании. В Поволжье компания планирует развивать такие передовые направления, как искусственный интеллект и продвинутая аналитика, роботизация, цифровые двойники, машинное обучение, BI-аналитика, корпоративные хранилища данных и др. Об этом CNews сообщили представители IBS.

Группа компаний IBS продолжает расширять географию присутствия, открывая новые офисы в приоритетных для бизнеса регионах. Подразделение в Волгограде станет четвертым региональным офисом в кластере «Поволжье». В нем будет создан центр компетенций в области Big Data и управления данными на всех этапах жизненного цикла: от методологии до анализа и прогнозирования.

Николай Кирсанов, директор кластера «Поволжье» IBS: «Открытие нового офиса компании в Волгограде связано с динамичным развитием региона в ИТ-сфере, высоким уровнем зрелости регионального бизнеса и его открытости к автоматизации своих бизнес-процессов и внедрению новых ИТ-решений. В первую очередь мы планируем развивать в регионе самые передовые направления, связанные с обработкой и анализом данных. Это корпоративные хранилища данных, искусственный интеллект и продвинутая аналитика, машинное обучение, BI-аналитика, роботизация, цифровые двойники и многое другое».

Группа компаний IBS уделяет большое внимание выстраиванию партнерских отношений с вузами, в которых готовят профильных специалистов. В Волгограде планируется укреплять сотрудничество с ВГТУ и ВГУ. На базе регионального центра IBS будут проходить стажерские программы, по итогам которых молодые специалисты смогут получить предложения о трудоустройстве.

Офис IBS в Волгограде рассчитан на 70 сотрудников с возможностью дальнейшего расширения. Он организован в открытом формате (оpen space) с современными переговорными комнатами, учебным классом и пространством для отдыха.

«Планы по развитию офиса амбициозные — в течение ближайших двух лет планируем как минимум удвоить штат сотрудников. Мы рассчитываем, что региональный центр IBS в Волгограде позволит выстроить более тесное взаимодействие с локальным рынком и оперативно реагировать на запросы бизнеса, в том числе по вопросам обеспечения технологической независимости», — сказал директор кластера «Поволжье» IBS Николай Кирсанов.