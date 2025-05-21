Выручка МТС AdTech за I квартал 2025 г. выросла на 45%

Рекламная вертикаль МТС AdTech, входит в цифровую экосистему МТС, нарастила выручку на 45,5% за I квартал 2025 г. год к году, до 16,2 млрд руб. МТС AdTech продолжает демонстрировать высокие межотраслевые темпы роста и является самой быстрорастущей вертикалью в периметре экосистемы МТС. Наиболее существенный вклад в доходы группы внес сегмент рекламных технологий: выручка от рекламы в цифровых каналах увеличилась на 75,5% год к году. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС AdTech продолжает улучшать финансовые показатели благодаря расширению продуктового портфеля и рекламного инвентаря, увеличению числа поставщиков внешних данных и развитию партнерств с игроками рекламного рынка. В I квартале 2025 г. выручка от рекламы в Telegram Ads увеличилась в три раза год к году, MTS Ads Premium Video – на 80% – благодаря росту спроса на рекламу на Smart TV и видео-рекламу на цифровых носителях, доступной и эффективной альтернативе традиционному ТВ. При этом развитие платформы автоматизированной закупки рекламы у блогеров Getblogger обеспечило 15% прироста выручки МТС AdTech.

Также МТС AdTech продолжает развивать продукты с фокусом на ИИ и BigData, а также расширять пул стратегических партнерств. В I квартале 2025 г. МТС AdTech: заключила стратегическое партнерство с Kokoc Group, направленное на продвижение новых технологий среди российского бизнеса и агентств; добавила в платформу МТС DSP возможность закупки баннерных размещений по модели CPC (Cost Per Click); внедрила в платформу для малого и среднего бизнеса «МТС Маркетолог» возможность создания креативных рекламных текстов с помощью ИИ – новая функция «AI-автор» позволяет быстрее создавать тексты объявлений и увеличить количество кампаний на клиента. Число активных клиентов сервиса по итогам I квартала 2025 г. превысило 5 тыс.; нарастила число рекламных кампаний в Telegram Ads на 63% год к году. Драйвером роста рекламы в Telegram стали Big Data МТС и данные внешних поставщиков, в том числе компании «Магнит и X5» – по итогам I квартала 2025 г. больше 35% кампаний в Telegram Ads было запущено на Big Data МТС и партнерских данных.

«МТС AdTech продолжает улучшать свои позиции на рекламном рынке благодаря развитию технологий, продуктов и стратегических партнерств. Это позволяет нам опережать ключевых игроков по динамике роста бизнеса и наращивать присутствие на рекламном рынке. МТС AdTech намерена и в дальнейшем внедрять передовые решения, которые будут востребованы рынком», — сказала генеральный директор «МТС Рекламные технологии» (МТС AdTech) Елена Мельникова.