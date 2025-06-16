IEK Group интегрирует в свою структуру компанию «Эмбиот»

Компания «ИЭК Холдинг» (IEK Group) завершила сделку по приобретению ООО «Эмбиот» (бренд ámbiot) – разработчика аппаратного и программного обеспечения для автоматизации в сфере промышленного интернета вещей (IIoT) и умных городов, интеллектуальных пунктов энергоснабжения и умных опор городского освещения. Таким образом, IEK Group продолжает реализацию стратегии по развитию своих цифровых компетенций и укреплению позиций на рынке промышленной автоматизации.

Владимир Ольхов, руководитель стратегической бизнес-единицы «Автоматизация» IEK Group, сказал: «Интеграция компании «Эмбиот» в экосистему IEK Group развивает наши цифровые компетенции и открывает перед нами новые возможности по созданию комплексных решений для выполнения различных задач в области автоматизации процессов и интернета вещей. Так, например, уже сейчас продукты «Эмбиот» могут быть интегрированы в MasterBMS ― конфигуратор, позволяющий создать готовый проект MasterSCADA 4D для управления инженерными системами здания. А умные системы освещения вкупе со светильниками и оборудованием для автоматизации процессов от IEK позволят создать комплексное предложение по освещению промышленных и инфраструктурных объектов, трасс».

Андрей Забелин, генеральный директор IEK Group, отметил: «M&A-стратегия нашей компании направлена на переход от продуктового предложения к комплексным решениям и обеспечивает рост и развитие бизнеса, позволяет нам осваивать новые знания и технологии, расширять присутствие на рынках. Данная сделка не исключение. Компания «Эмбиот» имеет статус участника инновационного проекта «Сколково», входит в реестр отечественного ПО и создает качественные и функциональные продукты, которые можно использовать не только в различных промышленных отраслях, но и на различных объектах коммерческой недвижимости.

Для «Эмбиот» интеграция в IEK Group также открывает новые возможности и дает доступ к накопленному за годы работы опыту компании в вопросах промышленной автоматизации.

«За шесть лет работы мы собрали высокопрофессиональную команду специалистов, создавшую качественные программные продукты для светотехнического рынка, ― сказал Сергей Иванов, финансовый директор ассоциированной компании МГК «Световые технологии». ― Мы в настоящий момент сфокусированы на развитии других программных продуктов для управления освещением. Поэтому решили передать компанию «в хорошие руки», одному из лидеров электротехнического рынка, IEK Group. при этом проекты освещения, в которые были заложены решения Ambiot, будут реализованы».

Сергей Торбеев, генеральный директор компании «Эмбиот», сказал: «Я уверен, что наши инновационные продукты, в создание которых мы вложили свой опыт, знания и силы, прекрасно дополнят продукты, разработанные IEK Group, и позволят создать новые технические решения для цифровизации и повышения энергоэффективности в области энергетики».

В мае 2025 г. IEK Group представила новое направление бизнеса IEK Digital, которое объединяет цифровые продукты компании IEK Group, что вызвало живой интерес у системных интеграторов, заказчиков и экспертов рынка. IEK Digital объединяет в единую экосистему программные компоненты для создания комплексных АСУ ТП на объектах любой сложности, задач учета и диспетчеризации объектов промышленности, ЖКХ, а также облачные решения для сбора, хранения и анализа производственных данных. Продукты IEK Digital используются более чем в 40 отраслях, входят в реестр отечественного ПО и соответствуют требованиям об обеспечении безопасности значимых объектов информационной инфраструктуры, утвержденный приказом ФСТЭК №239.