Зумеры мечтают работать под началом публичных руководителей

55% соискателей 18-24 лет признались, что при поиске работы обращают внимание на личный бренд, известность и публичность топ-менеджеров: 44% – потому что такие компании вызывают больше доверия, 11% – потому что таким работодателем можно гордиться, выяснилось в рамках совместного исследования hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, и коммуникационного агентства FAVES Communications. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Публичность руководящего состава компании-работодателя оказалась наиболее важной именно для поколения зумеров, представители других возрастов заметно реже считают этот фактор значимым. Так, среди людей от 55 лет и старше личный бренд топ-менеджера учитывают лишь 37%.

«Такая разница в отношении поколений к публичности первых лиц компаний во многом связана с насыщенностью информационной среды, в которой росли и формировались как профессионалы сотрудники 18-24 лет. Быть медийным, открытым, заметным – важный показатель успеха для зумеров, и вполне естественно, что под началом именно таких лидеров они мечтают строить свою карьеру», – сказала Юлия Царева, основатель коммуникационного агентства FAVES Communications.

В целом мнения россиян разделились почти поровну: для 45% публичность CEO важна, для 55% – нет. Как правило, компании, во главе которых стоит открытый известный лидер, вызывают у соискателей больше доверия. При этом уровень должности респондентов почти не влиял на распределение ответов: и линейные сотрудники, и руководители подразделений придерживаются схожих позиций.

В профессиональном разрезе на личный бренд CEO компании чаще всего смотрят представители сфер «Безопасность» (56%), «Высший и средний менеджмент» и «Продажи, обслуживание клиентов» (по 55%). Те, кому этот показатель не важен, преобладают в профессиональных областях «Транспорт, логистика, перевозки» (65%), «Строительство, недвижимость» (64%) и «Закупки» (63%).

Интересно, что независимо от отношения к известности, 48% вдохновляются публичностью своих непосредственных руководителей. И только 26% однозначно не испытывают таких чувств, еще столько же затруднились ответить. Чаще всего развитый личный бренд прямого начальства воодушевляет подчиненных в возрасте 45-54 лет (54%) и от 55 лет (51%). Кстати, чаще всего публичность прямых руководителей вдохновляет работников из Челябинской области (64%) и из Красноярского края (61%). С точки зрения профессиональной принадлежности это чувство наиболее характерно для самих управленцев (60%), менеджеров по продажам (58%) и маркетологов (55%).

«Команды, в которых сотрудники искренне восхищаются и вдохновлены публичностью своего руководителя, обычно отличаются высокой лояльностью и не склонны к текучке. Кроме того, развитый личный бренд лидера может положительно влиять на мотивацию и бизнес-результаты команды. Впрочем, есть и обратная сторона – если такой топ-менеджер покидает компанию, часто с ним уходит и часть сотрудников», – сказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Публичность руководящего состава может быть полезна бизнесу в самых разных аспектах. Так, 54% опрошенных россиян уверены, что такой лидер приносит компании выгодные предложения от партнеров, 51% отмечают высокую степень доверия со стороны клиентов, 43% считают, что так легче привлекать хороших специалистов. Помимо этого, развитый личный бренд топ-менеджмента вызывает доверие со стороны инвесторов (42%), приносит компании престиж и статус, а также дает возможность влиять на отрасль (по 36%).

«Персональный бренд руководителя, его публичность как в целом, так и в узкой профессиональной среде – значимый фактор для развития бизнеса, который сегодня уже нельзя игнорировать. А значит, нельзя и пускать на самотек. Медийный образ влияет как на восприятие всей компании, так и на отношения с клиентами, сотрудниками, партнерами и инвесторами. Чтобы личный бренд топ-менеджмента стал для компании точкой силы (а не превратился в зону риска), необходимо осознанно подходить к его развитию, с учетом бизнес-стратегии, реалий рынка, отраслевой специфики и, конечно же, медийных трендов», – сказала Юлия Царева.