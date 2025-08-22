CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Бизнес
|

«ИТ-Экспертиза» и «Элвис-плюс» объединяют усилия в области информационной безопасности

Компании «ИТ-Экспертиза» и «Элвис-плюс» подписали соглашение о стратегическом и технологическом партнерстве, цель которого – долгосрочное сотрудничество в области кибербезопасности и защиты от угроз в сфере ИБ.

В рамках сотрудничества стороны договорились о плотном взаимодействии по следующим направлениям: разработка, реализация и сопровождение комплексных высокотехнологичных решений, соответствующих современным требованиям кибербезопасности; развитие и совершенствование существующих продуктов, товаров и услуг для повышения их эффективности и соответствия рыночным потребностям; совместное продвижение продуктов и расширение рынков сбыта, как для общих, так и для отдельных решений партнеров; доработка собственных программных продуктов для обеспечения их совместимости и совместного использования.

Руслан Хайруллов, генеральный директор «Элвис-плюс», сказал: «Технологическое партнерство – это не просто совместимость продуктов, а также совместные планы по стратегическому развитию».

Вячеслав Савлюк, генеральный директор ГК «ИТ-Экспертиза», сказал: «Уверен, долгосрочное сотрудничество с компанией «Элвис+» в области кибербезопасности принесет пользу и нашим компаниям, и всему отечественному рынку – наши системы в сфере информационной безопасности получат новый виток развития, а данные заказчиков будут надежно защищены».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Илья Батай, ИТ-директор банка «Синара»: На рынке появляются отдельные независимые решения, но в промышленных масштабах использовать их пока страшно

Власти отказались от импортозамещения ПО в фармацевтике. Имеющегося достаточно

Михаил Кадер, UserGate: Инфобезопасность должна быть эшелонированной и многоуровневой

Основатель сети магазинов DNS инвестировал в автоматические шлагбаумы, замки и ворота

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

ФСБ ликвидировала сеть узлов связи украинских мошеннических колл-центров

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие бесплатные приложения-пульты для телевизора: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: