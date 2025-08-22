NGR Softlab вошла в рейтинг «CNews500: Крупнейшие ИТ-компании России 2024»

NGR Softlab вошла в топ-50 самых быстрорастущих ИТ-компаний России по версии рейтинга «CNews500: Крупнейшие ИТ-компании России 2024» в категории «Вендор ПО». Рост компании за 2024 г. составил более 48% по отношению к 2023 г.

В этом году в рейтинге 500 компаний, представляющих такие категории, как вендор ПО, интеграция, дистрибьютор, провайдер облачных услуг и др., NGR Softlab заняла 47 место по росту выручки с показателем 48,51% и 106 по обороту в категории вендор ПО. Выручка компании составила 398 млн руб. против 289 млн руб. в 2023 г.

«Мы с удовлетворением отмечаем, что наша компания уже второй год подряд присутствует в рейтинге крупнейших ИТ-компаний России со стабильно высокими показателями по темпам роста и оборота в категории вендоров ПО. Такому результату способствовали как внутренние факторы – мы серьёзно инвестируем в развитие нашей команды, так и внешние – в том числе, рост регуляторных требований и всё большее количество инцидентов ИБ, попадающих в публичное поле», – сказал Дмитрий Пудов, заместитель генерального директора NGR Softlab.

Рейтинг крупнейших ИТ-компаний CNews – самый авторитетный в ИТ-отрасли. Рейтинг составляется ежегодно экспертами агентства CNews Analytics и выходит с 2002 г.