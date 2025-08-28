CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Финансовые результаты Облака
|

M1Cloud: доля облачных решений в инфраструктуре бизнеса превысит 30-35%

Сервис-провайдер M1Cloud отмечает значительное увеличение числа запросов на миграцию ИТ-инфраструктуры в облака. За три квартала 2025 г. количество обращений по переносу рабочих нагрузок выросло более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно внутренней аналитике M1Cloud, ключевыми драйверами перехода на облачные решения стали необходимость замещения импортного оборудования, требующего обновления, плановые расширения облачных ресурсов в рамках ИТ-стратегий и экономическая эффективность облачной модели в условиях высокой ключевой ставки.

Среди наиболее востребованных сценариев миграции: внедрение гибридных сред с использованием частных и публичных облаков, в том числе в рамках мультиоблачных моделей (около половины всех запросов); создание изолированных сред для реализации отдельных проектов (около трети запросов); перенос ERP-систем на высокопроизводительные облачные серверы (около десятой части запросов).

«Мы наблюдаем качественное изменение запросов от бизнеса, — сказал Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса M1Cloud. — Если раньше компании в основном переносили тестовые среды и вспомогательные информационные системы, то сегодня мигрируют производственные и бизнес-критичные системы, включая ERP и платформы искусственного интеллекта. Наибольший рост показывают запросы на GPU-инфраструктуру и инфраструктуру на базе высокочастотных серверов — спрос удвоился с начала года».

Особенностью текущего года стало увеличение доли комплексных проектов миграции, включающих не только перенос инфраструктуры, но и оптимизацию архитектуры решений под конкретные запросы бизнеса, внедрение мониторинга для контроля затрат.

Согласно оценке M1Cloud, доля облачных решений в общей ИТ-инфраструктуре российского бизнеса по итогам года может превысить 30-35%.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Михаил Левинский, «Лаборатория Касперского»: Тренд на безопасность и экономию в обслуживании создает спрос на тонкие клиенты

В России откроют новый завод полного цикла по производству чипов

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

Топ-менеджера легендарного ИТ-интегратора «Компьюлинк» хотят посадить на 5 лет. Ему светило 10

Константин Липаткин, inSales: Уровень зрелости подходов к информационной безопасности в ИТ-сфере в России крайне неоднороден

Знаменитый сервис доставки Boxberry закрывает свои пункты выдачи заказов

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Снова в школу: лучшие подарки к началу учебного года

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — орнаментам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: