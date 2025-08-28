CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

RUVDS на четверть увеличил выручку в первом полугодии 2025 года

Выручка хостинг-провайдера RUVDS увеличилась на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. – до 107 млн руб. При этом II квартал 2025 г. отметился большей динамикой: рост выручки в 25,7% превысил первый квартал, показатель которого составил 23%. Об этом CNews сообщили представители RUVDS.

«Компания продолжает развитие, и растущие финансовые показатели – планомерный результат нашей работы. Он достигнут как за счет введения в строй новых площадок, так и благодаря развитию уже действующих локаций. Принцип геораспределенности был и остается одной из основ нашей работы: мы продолжим расширять географию нашей деятельности с непременным сохранением качества и уровня оказываемых услуг», – сказал генеральный директор RUVDS Никита Цаплин.

В 2025 г. RUVDS запустил новые площадки с вычислительными мощностями в Мурманске, Омске и Краснодаре. Кроме того, в рамках стратегии развития хостинг провайдер модернизировал собственный дата-центр в Королеве, что также положительно сказалось на операционной деятельности компании.

По состоянию на конец августа 2025 г. в активе RUVDS числятся 18 площадок с вычислительными серверами. В это число входят как локации в различных регионах России, так и за ее пределами.

