Dreame Europe сообщила о росте выручки на 139% за период с января по июль 2025 года

Dreame Technology, компания в области решений для умного дома, сообщила о росте выручки в Европе на 139% в годовом исчислении за период с января по июль 2025 г.

Согласно независимым исследованиям, по итогам первого полугодия 2025 г., Dreame занимает первое место по доле выручки на рынке роботов-пылесосов в Германии (42%), Франции (34,8%), Австрии (49,6%), Италии (37,5%), Швейцарии (42,3%), Нидерландах (30,9%), Бельгии (62%) и Дании (36,9%), что свидетельствует о высоком доверии потребителей.

Шон Чен, управляющий директор Dreame WEU, сказал: «Наша миссия — дать пользователям технологии, которые действительно решают повседневные задачи и улучшают жизнь дома. От умной уборки до многоуровневых решений — каждая инновация призвана сделать жизнь проще, эффективнее и приятнее».

Быстрый рост Dreame в Европе обусловлен тремя ключевыми факторами: непрерывные инновации для решения реальных проблем пользователей — от двойного роботизированного гибкого манипулятора (Dual Robotic Flex Arm), который убирает углы и щели с почти 100% покрытием, до системы ProLeap, помогающей пылесосам преодолевать пороги. Dreame создает технологии, ориентированные на особенности европейских домов; сильная многоканальная стратегия — комбинируя электронную коммерцию, партнерство с ведущими ритейлерами, такими как MediaMarkt и Saturn, а также локализованный маркетинг и адаптированные сервисные сети, бренд обеспечивает широкую доступность и быстро завоевывает доверие потребителей; надежное обслуживание клиентов с долгосрочными гарантиями — все флагманские роботы-пылесосы имеют трехлетнюю гарантию, которую поддерживают 10 ремонтных центров по всей Европе, большая команда обслуживания клиентов, увеличившаяся в этом году на 250%, и многоканальная поддержка.

На данный момент продукция Dreame доступна более чем в 6 тыс. розничных точек в более чем 100 странах и регионах. Компания также расширяет свое физическое присутствие в Европе: к концу этого года откроется семь фирменных магазинов в таких городах, как Франкфурт, Мюнхен, Милан, Мадрид и Бирмингем.

Рост Dreame обеспечивается за счет постоянных инвестиций в НИОКР: более 60% сотрудников компании работают над инновациями, а портфель глобальных патентов превышает 6,3 тыс. Стратегия компании, сочетающая ИИ, робототехнику, IoT (интернет вещей) а также аналитика на основе сценариев, направлена на создание мощных, интеллектуальных и ориентированных на пользователя решений.

Европа остается ключевым элементом глобальной стратегии Dreame. Доминирование компании на рынке роботов-пылесосов в крупнейших европейских странах отражает не только сильные продажи, но и глубокое доверие потребителей и отклик на философию бренда, считают в Dreame.