«Финам» — организатор размещения дебютного выпуска облигаций ИТ-компании Ideco

Российский разработчик продуктов для фильтрации трафика, защиты сетей и развития сетевых инфраструктур, ИТ-компания Ideco успешно разместило выпуск биржевых облигаций серии БО-01 (ISIN: RU000A10CM71, 4B02-01-00236-L от 26 августа 2025 г.) объемом 500 млн руб. путем открытой подписки на «Московской бирже».

Якорным инвестором дебютного выпуска облигаций стал «МСП Банк», дочерняя организация «Корпорации МСП», который приобрел 25 тыс. бумаг. Организатором размещения выступила финансовая группа «Финам».

Привлеченные средства будут направлены на расширение возможностей разработки и производства флагманского продукта Ideco NGFW, а также его продвижения. NGFW — представляет собой современный межсетевой экран нового поколения, обеспечивающий защиту от широкого спектра киберугроз: хакерских атак, фишинга, троянских программ, а также обеспечивает безопасный удаленный доступ и надежную связь между филиалами компаний.

Спрос на отечественные NGFW резко возрос в связи с увеличением количества кибератак и ужесточением регуляторных требований на российском рынке. Ideco реагирует на эти вызовы, развивая новые платформы, способные удовлетворять потребности крупнейших российских предприятий, включая компании из топ-100. Продукт компании сертифицирован по требованиям ФСТЭК.

Дмитрий Хомутов, директор Ideco: «Мы уверены, что отечественные решения должны стать фундаментом безопасности российских компаний. За годы работы мы накопили уникальный опыт и технологии, которые готовы предложить рынку. Выход на инвестиционный рынок поможет нам реализовать амбициозные планы и обеспечить клиентов передовыми продуктами».

Мария Романцова, управляющий директор по долговым рынкам ИК «Финам»: «Мы рады видеть все больше малых технологических компаний на российском фондовом рынке — этот тренд становится особенно значимым в контексте задачи по формированию технологического суверенитета страны и исполнения поручения Президента России, согласно которому капитализация фондового рынка к 2030 г. должна быть удвоена, в том числе за счет технологических компаний. Успешное размещение облигаций Ideco на 500 млн руб. и высокий спрос со стороны инвесторов (число заявок достигло 4684) подтверждают, что интерес к инновационным отечественным проектам только растет. Данная тенденция позволит компаниям не только ускорять собственное развитие, но и вносить вклад в укрепление технологической независимости России, предоставляя инвесторам новые возможности для участия в росте перспективных секторов экономики».

Основные параметры выпуска БО-01

Объем размещения – 500 млн руб. Дата размещения – 2 сентября 2025 г. Номинал – 1000 руб. Срок – три года (1092 дня). купонный период – три месяца. номинальная стоимость – 1000 руб. Ставка 1-6 купона – 27% годовых. Оферта – пут-оферта через 1,5 года. Амортизация – 12,5% в дату окончания 5-12 купонного периода. Способ размещения – открытая подписка, третий уровень листинга. Организатор – АО «Финам».