CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

IBS и «Газпром ИД» подписали соглашение о сотрудничестве

Группа компаний IBS и «Оператор Газпром ИД» подписали соглашение о сотрудничестве. Компании намерены развивать совместные проекты в сфере цифровых сервисов, продвигать программные решения и работать над новыми ИТ-инициативами.

Компании планируют создание рабочих групп и комиссий для координации совместных инициатив. Их основными направлениями станут формирование интегрированных решений в области управления человеческими ресурсами, обеспечение необходимой технической совместимости продуктов и внедрение высококачественных подходов к управлению кадрами.

Генеральный директор IBS Григорий Кочаров сказал: «Для IBS партнерство с “Оператор Газпром ИД” является стратегически значимым. Мы уверены, что объединение наших продуктов и технологий поможет создавать отечественные продукты, соответствующие лучшим мировым образцам. Наша цель — вместе формировать будущее рынка цифровых сервисов. Мы рассчитываем, что это сотрудничество станет основой для долгосрочных проектов, которые принесут ощутимую пользу и бизнесу, и конечным пользователям».

«Подписание соглашения с IBS открывает для “Оператор Газпром ИД” новые горизонты. Мы видим, как цифровые сервисы становятся неотъемлемой частью жизни миллионов людей, и наша задача — сделать их максимально удобными, безопасными и доступными. Сотрудничество с IBS позволит нам объединить экспертизу в области ИТ и лучшие практики внедрения решений, чтобы предложить нашим пользователям инновационные продукты и сервисы. Для нас ответственность, что один из крупнейших отечественных интеграторов подтвердил свою заинтересованность в нашей продукции», — отметил Андрей Ветошкин, генеральный директор «Оператор Газпром ИД».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Шаров, «ЦОД Эксперт»: Главным триггером для развития коммерческих ЦОД остается политика государства

Знаменитого производителя электроники завалили исками на четверть миллиарда из-за неуплат поставщикам

Борис Павлов, СПАО «Ингосстрах»: Защита файлообмена обусловлена нашей ответственностью перед клиентом

«2ГИС» лишился своего основателя. Он внезапно избавился от своей доли и покинул компанию

Чем заменить Jira и MS Project? Обзор российского решения для комплексного управления проектами

Крупный банк уволил сотрудницу, проработавшую 25 лет, заменив ее на нейросеть, которую она же и натренировала

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Как собрать игровой ПК для школьника в 2025 году: советы ZOOM

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: