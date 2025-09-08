IBS и «Газпром ИД» подписали соглашение о сотрудничестве

Группа компаний IBS и «Оператор Газпром ИД» подписали соглашение о сотрудничестве. Компании намерены развивать совместные проекты в сфере цифровых сервисов, продвигать программные решения и работать над новыми ИТ-инициативами.

Компании планируют создание рабочих групп и комиссий для координации совместных инициатив. Их основными направлениями станут формирование интегрированных решений в области управления человеческими ресурсами, обеспечение необходимой технической совместимости продуктов и внедрение высококачественных подходов к управлению кадрами.

Генеральный директор IBS Григорий Кочаров сказал: «Для IBS партнерство с “Оператор Газпром ИД” является стратегически значимым. Мы уверены, что объединение наших продуктов и технологий поможет создавать отечественные продукты, соответствующие лучшим мировым образцам. Наша цель — вместе формировать будущее рынка цифровых сервисов. Мы рассчитываем, что это сотрудничество станет основой для долгосрочных проектов, которые принесут ощутимую пользу и бизнесу, и конечным пользователям».

«Подписание соглашения с IBS открывает для “Оператор Газпром ИД” новые горизонты. Мы видим, как цифровые сервисы становятся неотъемлемой частью жизни миллионов людей, и наша задача — сделать их максимально удобными, безопасными и доступными. Сотрудничество с IBS позволит нам объединить экспертизу в области ИТ и лучшие практики внедрения решений, чтобы предложить нашим пользователям инновационные продукты и сервисы. Для нас ответственность, что один из крупнейших отечественных интеграторов подтвердил свою заинтересованность в нашей продукции», — отметил Андрей Ветошкин, генеральный директор «Оператор Газпром ИД».