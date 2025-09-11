CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Соискатели-программисты не успевают за требованиями, которые предъявляют к ним работодатели

Эксперты hh.ru проанализировали более 88 тыс. вакансий и 445 тыс. резюме программистов, открытых в 2025 г. в России, и выяснили, в каких регионах страны высокий спрос на данных специалистов, а также – какие навыки чаще всего хотят видеть в кандидатах работодатели, и какие преобладают в резюме самих программистов и разработчиков. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Спрос на программистов

С января по август 2025 г. российские работодатели открыли более 88 тыс. вакансий для программистов и разработчиков. Почти половина вакансий приходится на Москву (47%), далее в десятке регионов с высоким спросом на программистов расположились Санкт-Петербург (13%), Свердловская область, Республика Татарстан, Новосибирская область (по 3%), Краснодарский край, Нижегородская, Ростовская, Московская и Самарская области (по 2%). В двадцатку попали также Воронежская область, Челябинская область, Республика Башкортостан, Красноярский край, Пермский край, Томская область, Тюменская область, Удмуртская Республика, Приморский край и Омская область (по 1%)

«Пробка из джунов» сохраняется

Профессия программиста уже несколько лет подряд не входит в список дефицитных, на данный момент на одну вакансию приходится 14 активных резюме кандидатов, что почти в два раза превосходит верхний уровень комфортной конкуренции за работу (7,9 резюме на вакансию). При этом ИТ-эксперты отмечают, что конкуренция за работу в сфере информационных технологий различается в зависимости от уровня компетенций и опыта кандидатов. Так, ИТ-соискателей уровня senior по-прежнему не хватает (3,0 резюме на вакансию), при этом среди специалистов уровня middle конкуренция резко возрастает (14,7 резюме на вакансию), а среди «джунов» она максимальная – 18,6 резюме на вакансию.

hh1.png

hh.ru

Если анализировать ситуацию по регионам страны, то максимальный профицит программистов сложился в 2025 г. в ХМАО – Югра (40 резюме на вакансию), Ставропольском крае (38,1), Оренбургской области (28,9) и Ульяновской области(28,1).

Однако в регионах с высоким спросом на разработчиков, ситуация гораздо спокойнее: в Москве - 10,3 резюме на вакансию, Санкт-Петербурге(13,3), Свердловской области (11,5), Новосибирской области (12,4).

Запрос работодателей на навыки на совпадает с теми, что предлагают кандидаты

Одна из главных сложностей работодателей, которые ищут программистов – значительный дисбаланс между ожиданиями работодателей и навыками соискателей. В частности, в тройке самых нужных компетенций для программистов в этом году оказалось 1С-программирование (по частоте упоминаний в вакансиях), при этом данный навык отсутствует в топе упоминаний в резюме. То же касается таких компетенций как PHP, TypeScript, «1С: Предприятие» 8, React – их нет среди наиболее популярных в резюме соискателей-программистов.

«Рынок труда – один из самых неэффективных рынков, в том числе из-за непрозрачности информации о реальных навыках кандидатов и большого распространения стереотипов. В сфере ИТ общая неэффективность рынка усугубляется тем, что в этой отрасли хочет работать огромное количество людей, чьи навыки часто не соответствуют ожиданиям работодателей. 93% работодателей, согласно данным нашего опроса, в большей или в меньшей степени недовольны компетенциями соискателей и ощущают нехватку навыков», – сказал Дмитрий Сергиенков, генеральный директор hh.ru.

hh2.jpg

Топ-15 навыков программистов, которые чаще всего упоминаются в вакансиях и резюме программистов, 2025 (доли рассчитаны от суммы вакансий из топов)

В России острый дефицит опытных программистов, кругом одни джуны. Работодатели зверствуют и требуют навыков, которых у них нет

