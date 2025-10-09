CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Московская биржа обновляет механизм расчета индексов иностранных цифровых валют

Московская биржа обновляет методику расчета индексов иностранных цифровых валют. Изменения предусматривают начало использования для расчета спотовых цен криптовалют, а не производных инструментов на них как ранее, а также старт расчета нового индекса —Индекса МосБиржи Эфириума. Об этом CNews сообщили представители МосБиржи.

Индекс МосБиржи Эфириума (код – MOEXETH) отражает динамику цены Эфириума. Индикатор будет рассчитываться один раз в день в 12:30 МСК на основе спотовых цен торговой пары ETH/USDT с четырех криптобирж – Binance, Bybit, OKX и Bitget.

Индексы иностранных цифровых валют рассчитываются как средневзвешенное значение цен с учетом весовых коэффициентов отобранных торговых площадок. Весовые коэффициенты криптобирж рассчитываются на основе торговых объемов отслеживаемых инструментов и ежеквартально пересматриваются. Текущие весовые коэффициенты доступны на странице Индекса.

В перспективе индикаторы могут быть использованы в качестве базового актива для финансовых инструментов.

