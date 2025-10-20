UserGate стал корпоративным центром ГосСОПКА

UserGate официально получил статус корпоративного центра ГосСОПКА . Российский ИБ-вендор подписал соглашение о взаимодействии с Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) в рамках выполнения функций центра ГосСОПКА для субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) России в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». Об этом CNews сообщили представители UserGate.

Корпоративный центр ГосСОПКА создан на базе uFactor — подразделения UserGate, которое будет предоставлять комплекс услуг по обеспечению выполнения заказчиками Федерального закона № 187-ФЗ при непрерывном взаимодействии с НКЦКИ. Комплекс услуг включает в себя реагирование на компьютерные инциденты в порядке, указанном в законе; принятие мер по ликвидации последствий компьютерных атак; проведение мероприятий по информированию о компьютерных инцидентах федеральных органов исполнительной власти.

Подключение к ГосСОПКА дает UserGate следующие возможности: прямое взаимодействие с НКЦКИ на основе заключенного соглашения о сотрудничестве; доступ к актуальной информации о киберугрозах и инцидентах в режиме реального времени, что позволяет быстро реагировать и предотвращать компьютерные атаки; предоставление услуг по мониторингу инцидентов информационной безопасности и противодействию компьютерным атакам другим организациям, включая субъекты КИИ.

«Деятельность UserGate uFactor в статусе корпоративного центра ГосСОПКА позволит значительно увеличить охват потенциальных клиентов и даст возможность предложить услуги компаниям из отраслей, отнесенных к критическим информационным инфраструктурам в соответствии с Федеральным законом № 187-ФЗ, — сказал директор по развитию бизнеса UserGate Эльман Бейбутов. — Продукты UserGate имеют сертификаты соответствия требованиям ФСТЭК России, а услуги uFactor отвечают строгим требованиям ФСБ России по линии НКЦКИ. Совокупность продуктов и услуг UserGate позволяет обеспечить надежную защиту субъектов КИИ, способствуя киберустойчивости технологического суверенитета страны в критически значимых отраслях.