Андрей Авраменко назначен директором департамента корпоративных продуктов в Tera IT Distributor

Компания Tera IT Distributor объявляет о назначении Андрея Авраменко на должность директора департамента корпоративных продуктов. Об этом CNews сообщили представители Tera.

В новой роли Андрей будет отвечать за развитие ключевых направлений оборудования корпоративного класса — серверов, систем хранения данных и сетевых решений. В его зоне ответственности — построение эффективной продуктовой стратегии, формирование складской программы, повышение оборачиваемости направлений, а также развитие взаимодействия с вендорами и партнерами.

Под руководством Андрея департамент фокусируется на создании прозрачной системы управления продуктами, аналитике спроса и запасов, а также внедрении цифровых инструментов для повышения эффективности продаж и закупок.

«Наша цель — сделать продуктовый портфель Tera одним из драйверов роста компании. Мы стремимся выстроить работу так, чтобы каждое направление приносило максимальную ценность партнерам и их конечным заказчикам», — сказал Андрей Авраменко.