«Магнит Маркет» переводит кадровый документооборот в КЭДО VK HR Tek от VK Tech

«Магнит Маркет» автоматизирует кадровый документооборот с помощью модульной платформы VK HR Tek. На КЭДО уже перешли более одной тыс. сотрудников. Об этом CNews сообщили представители VK.

«Магнит Маркет» оцифровал прием на работу и перевод сотрудников, оформление отпусков и командировок, а также другие процессы — ознакомление с положениями по охране труда, инструкции по работе с техникой, заявки в бухгалтерию. С КЭДО VK HR Tek сотрудники и руководители получают и подписывают документы в вебе и в мобильном приложении, а отдел кадров централизованно управляет процессами.

В «Магнит Маркете» распределенная структура: несколько офисов в Москве, Казани, Иннополисе, а также склады, сортировочные центры и пункты выдачи заказов по всей стране. С помощью VK HR Tek компания ускорила кадровые процессы, сократила бумажный документооборот и снизила операционные затраты.

Внедрение платформы VK HR Tek происходило поэтапно. В 2023 г. в компании выросло количество удаленных сотрудников, поэтому на КЭДО перевели бэк-офис и ИТ-департамент — около 900 человек. В 2025 г. к VK HR Tek подключают самое многочисленное подразделение — персонал склада, 1,9 тыс. работников.

«Магнит-Маркет» планирует завершить масштабный переход, подключив к КЭДО всех новых сотрудников. Также в планах компании — внедрить модуль «График отпусков» для автоматизации полного цикла планирования ежегодной отпускной кампании.

«Мы хотели, чтобы сотрудники подписывали документы в один клик. Платформу мы интегрировали с 1С и другими корпоративными системами, благодаря чему в VK HR Tek удалось настроить не только кадровые процессы. Например, сотрудники получают расчетные листки в личном кабинете, там же им доступна история начислений. Взаимодействие линейного персонала, руководителей и кадровых специалистов стало удобнее и быстрее», — сказала ведущий специалист отдела кадров «Магнит Маркет» Кристина Холодова.

«Мы рады, что “Магнит Маркет” выбрал наше решение и уже видит эффект от перехода на КЭДО. С помощью платформы VK HR Tek компании с широкой географией и распределенной командой могут организовать прозрачную и эффективную работу. Сейчас мы продолжаем плотно сотрудничать: дорабатываем процессы, а также расширяем функциональность системы, подключая новые модули», — сказала руководитель группы On-boarding VK HR Tek Александра Евменова.