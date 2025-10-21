«Т-Банк» выходит на рынок аналитического консалтинга для бизнеса

T-Банк объявляет о выходе на рынок аналитического консалтинга для крупного и среднего бизнеса. На основе аналитической платформы T-Data банк запустил сервис подготовки исследований для крупных и средних компаний на основе больших данных. Сервис поможет бизнесу принимать стратегические решения на основе анализа активности потребителей товаров и услуг. База для аналитических отчетов строится на обезличенных данных по транзакциям более 52 млн клиентов «Т-Банка». Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Аналитический консалтинг предназначен для бизнеса из сфер ретейла: FMCG, HoReCa, электронной коммерции, fashion, аптек, производства и других отраслей с широкой потребительской аудиторией.

Аналитика от «Т-Банка» может позволить крупному и среднему бизнесу получать больше практических выводов о потенциальных клиентах и быстрее интегрировать их в свою стратегию развития бизнеса, продуктовые планы и маркетинговые запуски.

Бизнес по конкретному запросу сможет получить комплексное подробное исследование с актуальными данными, выводами и рекомендациями по потребительскому поведению: что, где, как и когда покупают клиенты банка; подробный портрет покупателей; аналитику лояльности; структуру покупательской корзины; рекомендации по эффективным каналам коммуникации с клиентами; аналитику по конкурентам.

Все выводы основываются на результатах количественного анализа агрегированных данных о потребительском поведении более 50 млн россиян. Исследования не публикуются в открытом доступе и предоставляются только заказчику под его бизнес-задачи.

Особенности аналитического консалтинга для крупных и средних компаний

Исследования основаны на уникальных обезличенных данных о покупках и поведении в lifestyle-сервисах клиентов экосистемы «Т-Банка» — более 51 млн клиентов и 41 млн транзакций в день на 9 трлн руб. за год.

Фокус на решении стратегических задач крупного бизнеса за счет анализа четырех блоков: аудитории, ассортимента, лояльности и каналов коммуникации.

Интерпретация больших обезличенных данных о покупателях через аналитическую платформу T-Data — на базе многолетнего изучения рынка, научного подхода к дата-исследованиям, глубокого понимания макроэкономики и учета прогнозов инвестиций.

Не только глубокий анализ всех операций и потребительского поведения клиентов «Т-Банка», но и доступ к обезличенным данным о транзакциях клиентов других банков с банковских карт и при оплате другими способами.

Аналитический консалтинг поможет определить, какие каналы продвижения работают лучше всего в онлайне и офлайне. Подходит для оценки стратегии, генерации гипотез роста, планирования ассортимента и продаж.

Максим Савченко, руководитель аналитического проекта T-Data: «Часто бизнесу не хватает целостной картины. Хотя данных вроде бы много — CRM, лояльность, кассовые операции, — понять, кто именно ваш клиент, что на него влияет, где вы теряете деньги и как двигаться дальше, оказывается сложно. T-Data собирает эту целостную картину на основе реального поведения миллионов людей — их покупок, маршрутов, привычек — в виде обезличенных данных. И это может помочь компаниям в принятии более точных и смелых решений.

Аналитический консалтинг позволяет „увидеть“ своего клиента: где он живет, что покупает и как меняется его поведение со временем. Исследование Т-Data показывает, какие товары работают в связке, когда и почему клиенты теряются, а также какие рекламные и продуктовые решения действительно приносят эффект. Для кого-то это история о поиске новых локаций, для кого-то — о перезапуске коммуникаций, для кого-то — об удержании ядра аудитории. Но суть одна: T-Data превращает большой поток разрозненных обезличенных цифр в понятную и точную основу для разработки стратегии и принятия более точных решений».

Сервисом уже воспользовалась сеть магазинов «Дикси». Благодаря отчету о поведении покупателей в разных районах Москвы от аналитиков T-Data компания смогла подобрать наилучшие локации для открытия дарксторов в столице.

Сергей Колошко, директор электронной коммерции сети магазинов «Дикси»: «Для улучшения операционной эффективности, скорости доставки и расширения локального ассортимента для покупателей мы приняли решение запустить новую модель доставки — из дарксторов. При их открытии возникает закономерный вопрос, как оптимально выбрать локации и ассортимент? Для обогащения своей экспертизы мы обратились к аналитическому проекту T-Data для проведения исследования потребителей. T-Data предоставила анализ обезличенных данных о целевой аудитории в различных локациях Москвы, включая информацию о возрастных группах, покупательских предпочтениях, а также о том, где клиенты делают покупки, и о популярных категориях и товарах. На основе полученной информации розничная сеть «Дикси» смогла определить оптимальные локации для дарксторов и получить четкое представление об ассортименте, который пользуется спросом в конкретной локации. Это сотрудничество дало компании возможность не просто ориентироваться на ассортимент розничных магазинов, а добавить востребованные товары, повышая эффективность работы каждого даркстора. Благодаря аналитике T-Data «Дикси» получила четкие данные для обоснования своих бизнес-решений, что значительно упростило процесс запуска дарксторов».

Аналитический консалтинг — часть комплексного подхода «Т-Банка» к работе с крупными и средними корпоративными клиентами. Кроме исследований компании могут использовать рекламную платформу, различные способы приема безналичных платежей и другие цифровые продукты, которые могут помочь с управлением ростом, выстраиванием воронки продаж и повышением эффективности бизнеса.

Игорь Иванов, вице-президент «Т-Банка», директор «Т-Бизнеса»: «В «Т-Банке» культивируется data-driven-подход к принятию решений и разработке продуктов. Правильное использование данных — это ключ к успеху в современном мире, поэтому «Т-Бизнес» активно внедряет аналитические инструменты в решения, которые могут помочь предпринимателям всех уровней — от стартапов до крупных корпораций — достигать своих бизнес-целей. «Т-Банк» понимает и изучает нужды десятков миллионов активных розничных клиентов. Они ежедневно взаимодействуют с банковским приложением и лайфстайл-сервисами «Т-Банка», и эта взаимосвязь дает уникальное понимание их потребностей и поведения. Эти сведения используются для создания персонализированных продуктов, которые не только облегчают жизнь пользователям, но и могут способствовать успешному развитию клиентов Т-Бизнеса».