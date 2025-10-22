«Группа Астра» и Московский кредитный банк (МКБ) подписали соглашение о сотрудничестве

«Группа Астра» сообщает о подписании соглашения о сотрудничестве с Московским кредитным банком (МКБ). На церемонии подписания документа стороны представляли генеральный директор ИТ-разработчика Илья Сивцев и заместитель председателя правления МКБ Николай Ульянов. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Предмет договора — взаимодействие, нацеленное на развитие стека отечественных технологий с использованием передовых решений «Группы Астра» и их интеграцию с другими российскими ИТ-продуктами. Важным направлением работы станет создание совместных программ обучения, реализация образовательных, методических и исследовательских проектов, обмен опытом по вопросам их применения и внедрения в практику. Кроме того, партнеры намерены направить усилия на вовлечение новых участников в совместную разработку ПАКов.

«Сотрудничество с «Группой Астра» позволит нам выстраивать устойчивую цифровую инфраструктуру на базе российских продуктов и компетенций. Мы рассчитываем, что совместные образовательные и исследовательские инициативы помогут подготовить специалистов, которые будут развивать экосистему отечественного ПО и усиливать технологическую независимость финансового сектора», — сказал Николай Ульянов, заместитель председателя правления МКБ.

«МКБ — это одна из ключевых финансово-кредитных организаций, и стабильность ее рабочих процессов значима для всей отрасли. Наличие в ее инфраструктуре современных импортонезависимых технологий позволяет обеспечить необходимый уровень надежности и решать все актуальные бизнес-задачи. Наше сотрудничество с МКБ стремительно развивается: по результатам конкурса закуплена серверная ОС Astra Linux, прошло пилотирование платформы для работы с кодом GitFlic, стартовало тестирование мобильного клиента WorksPad. Мы готовы делиться опытом внедрения наших решений, оказывать содействие в планировании и реализации миграции, обеспечивать услуги сопровождения», — сказал Илья Сивцев, генеральный директор «Группы Астра».