На способность работать до старости россияне рассчитывают больше, чем на государственную пенсию

Пенсионная стратегия экономически активных россиян — работа до старости. Об этом CNews сообщили представители сервиса по поиску работы SuperJob.

В опросе приняли участие 1600 граждан из всех округов страны.

28% россиян считают, что их основным источником дохода в пенсионном возрасте будет работа или подработка. На государственную пенсию надеются 23%. Личные сбережения рассчитывают использовать 14% россиян. О средствах, вложенных в негосударственные пенсионные фонды, как об основном источнике дохода говорили 3%. Помощь детей как основной источник дохода практически не рассматривается (1%). 1 из 4 опрошенных затруднился ответить на этот вопрос.

Женщины чаще, чем мужчины, рассчитывают на государственную пенсию (25 и 20% соответственно) и на работу (31 и 26%). Мужчины же чаще полагаются на личные сбережения (16% против 12% среди россиянок) и средства из НПФ (5% против 2%).

Среди респондентов старше 45 лет доля тех, кто рассчитывает на государственную пенсию и работу до старости, составляет 31 и 34%, что значительно выше, чем среди россиян до 35 лет (19 и 25%). Напротив, поколение до 35 лет гораздо чаще видит источник дохода в личных сбережениях (20%), тогда как среди опрошенных 45+ таких лишь 6%.

Респонденты с высшим образованием чаще рассчитывают на государственную пенсию (25%) и работу (30%), чем обладатели среднего профессионального образования (22% и 26% соответственно).

Среди россиян с доходом до 50 тыс. руб. в месяц доля рассчитывающих на государственную пенсию составляет 29%, а на работу — 33%. Среди зарабатывающих от 100 тыс. на госвыплаты надеются меньше и работать планируют реже (18 и 26% соответственно), зато чаще полагаются на личные сбережения (18% против 11% среди получающих ниже среднего).

Жителей Москвы, Санкт-Петербурга и регионов, рассчитывающих на государственную пенсию, примерно поровну (22-23%). Среди петербуржцев больше тех, кто рассчитывает продолжать работать и после выхода на пенсию по возрасту (32%), а среди москвичей больше полагающихся на личные сбережения (17%).

Эволюция пенсионных ожиданий за 18 лет в опросах SuperJob: в 2007-2009 гг. наблюдался пик надежд на личные сбережения (26—33%), после чего этот показатель начал снижение. Доля рассчитывающих на государственную пенсию, напротив, выросла с 7-9% до 22-25% в последние годы. Число предполагающих работать на старости увеличивается: этот показатель вырос с 23% в 2009 г. и стабилизировался на уровне 27-30%. Также следует отметить, что за 18 лет значительно выросла доля затрудняющихся с ответом, что свидетельствует о растущей неопределенности в отношении пенсионного будущего.

Средняя пенсия по старости в России — 25098 руб. (данные Социального фонда России на 1 июля 2025 г.), достойной выплатой россияне считают 49800 руб. в месяц.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 379

Время проведения: 14-17 октября 2025 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов.