«Яндекс Образование» проведет олимпиаду по информатике для школьников

«Кубок Яндекс Образования» — это трехэтапное соревнование для школьников 5–11 классов, которое знакомит с основами прикладной работы в ИТ. Задания подходят для учащихся любого уровня подготовки и развивают нестандартное алгоритмическое мышление. Олимпиада рекомендована Минпросвещения, выступает официальным партнером конкурсов портфолио «Талант НТО» и «Яндекс Лицея». Победители могут получить дополнительные баллы при поступлении в вуз на ИТ-направление. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Первый этап проходит в онлайне на платформе «Яндекс Учебника» и предназначен для школьников 5–11 классов. Задания по логике и программированию представлены в виде сюжетной игры, участникам предстоит помогать героям победить в соревновании нейросетей. Сложность задач подобрана с учетом программы каждого класса. Чтобы как можно больше школьников могли попробовать свои силы, для первого этапа олимпиады в «Яндекс Учебнике» разработали подготовительный онлайн-урок. С его помощью ребята смогут заранее познакомиться с форматом заданий и потренироваться перед стартом. Все участники первого этапа получат сертификаты, призеры и победители 5–7 классов — подарки от «Яндекса», а победители среди 8–11 классов проходят во второй тур.

Второй этап «Кубка Яндекс Образования» проводится в онлайне на платформе «Яндекс Лицея». Для всех участников разработаны единые задания олимпиадного уровня сложности, которые проверяют навык программирования и умение анализировать данные. Задачи приближены к реальным примерам из индустрии и формируют представление о работе в ИТ-сфере. Например, участникам нужно будет спроектировать алгоритм обработки пользовательских данных, сверстать простую веб-страницу, написать небольшой сервер или придумать способ автоматической разметки датасета.

Третий тур олимпиады пройдет в московском офисе «Яндекса», в нем примут участие до 100 школьников. Сначала ребят ждет индивидуальный этап с заданиями по программированию и информатике, затем лекция по робототехнике, а после — командный хакатон по программированию роботов. Призеры и победители личного зачета финального тура олимпиады могут получить до 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в вуз. Все участники олимпиады получат сертификаты, а призеры и победители всех туров — призы от «Яндекса».

Победители и призеры в индивидуальном зачете третьего тура «Кубка Яндекс Образования» также автоматически пройдут в финал профиля по промышленному программированию олимпиады «Высшая проба» в следующем учебном году. Победа в этом конкурсе дает 100 баллов за ЕГЭ по информатике или право на зачисление без вступительных испытаний в ряд университетов. Точный список льгот вузы определяют самостоятельно, они станут известны в начале 2026 г.

Первый тур «Кубка Яндекс Образования» пройдет с 17 ноября по 21 декабря 2025 г. Второй тур — в течение двух дней, 14 и 18 февраля 2026 г. Очный финал в Москве состоится 20–22 марта 2026 г.